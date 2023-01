„Kacke am Dampfen“: „Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens platzt der Kragen

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Andreas Robens ist stinksauer. Weil ein Handwerker seine Arbeit nicht ordentlich erledigt hat, rastet der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer völlig aus.

Mallorca – Andreas Robens (56) ist nicht nur Kultauswanderer bei „Goodbye Deutschland“, sondern auch Geschäftsmann. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Caro (44) betreibt er in seiner Wahlheimat Mallorca sowohl Restaurant als auch Fitnessstudio. Doch als sich in letzterem ein Handwerker einen Fauxpas leistet, platzt Andreas der Kragen.

Andreas Robens hat Ärger mit seinem Handwerker

Ein Leid über das viele „Goodbye Deutschland“-Auswanderer klagen: es gibt im Ausland zu wenig deutsche Handwerker! Nicht zuletzt durch die beliebte Auswanderer-Show auf Vox zeichnet sich ein Bild von äußerst unfähigen Arbeitern, vor allem auf Mallorca ab. Eine unschöne Begegnung mit der balearischen Arbeiterklasse hatte nun auch Fitnessfreund Andreas Robens.

Bei schlecht ausgeführten Handwerkerarbeiten versteht Andreas Robens keinen Spaß © Instagram: caroline_andreas_robens

Eigentlich wollte Andreas in seinem „Iron Gym“ in Arenal lediglich zwei neue Thermen einbauen, doch dann geht auf einmal alles schief. In seiner Instagramstory verleiht der 56-Jährige unter dem Hashtag #kackeamdampfen seinem Ärger Ausdruck. Der bestellte Handwerker (O-Ton Andreas: „der Trottel“) hat eine hinter der Wand verlaufende Leitung angebohrt. Doch das ist noch nicht alles: „Der hat natürlich gleich beide Leitungen getroffen, so ein Depp! Wenn man nicht alles selber macht“, wütet Andreas.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas Robens platzt der Kragen

Und erklärt, gleich selbst eine Nachtschicht einzulegen um das „Iron Gym“ zu retten. „Da kommt Freude auf“ ärgert er sich mit drei wütend blickenden Emojis. Am Ende soll sich die Arbeit dennoch gelohnt haben. Eine Warnung an den Handwerker gibt es noch dazu: „Jetzt Wasser marsch und wenn jetzt noch irgendwas tropft, dann seht ihr mich in zwanzig Jahren wieder, denn dann bringe ich ihn um!“ Doch es scheint alles gut gegangen zu sein und so schnell wie sich Andreas aufgeregt hat, so schnell ist seine Wut auch wieder verpufft.

Die Beauty-OPs der Caro Robens Mit Schönheits-OPs und -Eingriffen kennt sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nur zu gut aus. Vor 12 Jahren ließ sie sich die Brüste machen. Ihre Nase ließ sie sich operieren, weil sie nicht richtig atmen konnte. Das Gesicht hat sie mit dem Fadenlifting straffen lassen. Der Po wurde schon mehrfach vergrößert. „Das macht schon auf gewisse Weise süchtig“, weiß Ehemann Andreas Robens. Das sei wie bei einem Auto: Sobald ein Teil des Wagens getunet sei, falle einem ein anderer Part auf, der nun optisch nicht mehr zum aufgehübschten Rest passe. „Und deshalb sollte man vielleicht gar nicht erst damit anfangen“, warnt der„Goodbye Deutschland“-Auswanderer.

Von Andreas‘ Ehefrau war in der Zeit hingegen nichts zu sehen. Das ist jedoch kein Wunder, schließlich muss sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin noch etwas schonen. Erst vor wenigen Wochen ließ sich Caro Robens in einer aufwendigen Schönheits-Operation generalüberholen und gab dafür 17.500 Euro aus.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Die beliebte Auswanderer-Show von Vox ist bald um ein Promipaar reicher. Die „Bauer sucht Frau“-Stars Anna und Gerald Heiser sollen künftig auch bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen sein. Verwendete Quellen: instagram.com/caroline_andreas_robens