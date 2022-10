„Haltet die Schnauze“: Pietro Lombardi platzt nach Rat von Dieter Bohlen der Kragen

Von: Claire Weiss

Die Medienberichte über Pietro Lombardi überschlagen sich derzeit. Doch nicht alle gefallen dem DSDS-Juror. Nachdem er sich einen Rat von Dieter Bohlen einholt, macht Pietro seinem Ärger auf Instagram Luft.

Mallorca – Vor wenigen Tagen plauderte der DSDS-Juror in seinem Podcast über sein Einkommen: „Ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient.“ Kurz darauf flog Pietro Lombardi (30) mit seiner Laura Maria (26) dann auch noch im Privatjet nach Mallorca. Für viele hatte das den Anschein, Pietro würde mit seinem Luxus-Leben prahlen.

Wegen Protz-Vorwürfen: Pietro Lombardi macht ein Statement

Doch die Schlagzeilen gehen dem 30-Jährigen nun zu weit. In seiner Instagram-Story veröffentlicht Pietro ein Statement und wehrt sich gegen die Protz-Vorwürfe. Nicht aber, ohne sich von seinem Mentor, Dieter Bohlen einen Rat einzuholen. Mit dem ist er nämlich zurzeit mit den Dreharbeiten für die 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ beschäftigt.

Eigentlich wollte Pietro Lombardi sich gar nicht zu den Medienberichten äußern, doch Dieter Bohlen habe ihn überzeugt. „Er sagt, das beste Zitat ist immer von dir selber, lass nicht andere zitieren!“, erklärt der Sänger. Er sei alles, nur kein „Protzer“ - viele seiner Aussagen seien lediglich als Spaß gemeint. „Ich darf nichts mehr, weil dann werd ich als Protzer dargestellt“, regt sich der DSDS-Star aus.

Pietro Lombardis Erfolgsgeschichte „Ich bin komplett im Ghetto aufgewachsen“, erklärt Pietro Lombardi in der ersten Folge seiner neuen RTLplus-Doku „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“. Vor elf Jahren wurde der heute 30-Jährige nämlich von einem Tag zum nächsten zum Superstar, als der Hobby-Sänger die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ für sich entschied. Heute ist er selbstständig, verdient sein Geld mit seiner Musik, mit TV-Auftritten, Investitionen und mit seinem eigenen Franchise-Supermarkt. Früher hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Er arbeitete beispielsweise als Pizzabecker oder als Swarovski-Steinleger in der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts.

„Haltet die Schnauze“: Pietro Lombardi platzt nach Rat von Dieter Bohlen der Kragen

Schließlich platzt es aus ihm heraus: „Wenn ihr keine Ahnung habt, dann haltet bitte die Schnauze!“ Pietro Lombardi zeigt sich demütig: „Leute, ich weiß, woher ich komm und ich arbeite sehr, sehr hart für mein Geld und ich bin sehr dankbar!“ Doch der 30-Jährige kann nicht lange ernst bleiben. „Ich muss jetzt leider arbeiten, damit ich die nächsten Monate noch weiter so protzen kann, wie jetzt gerade“, scherzt der DSDS-Juror und verabschiedet sich von seinen Fans.

Diese Bodenständigkeit hatte der Sänger scheinbar aber nich immer. Zu Beginn seiner Karriere soll ihm der neu erlangte Fame ganz schön zu Kopf gestiegen zu sein. Amira Pocher plauderte offen über Pietro Lombardi und behauptet: „Er ist extra rausgegangen, um erkannt zu werden“. Verwendete Quellen: Instagram/Pietro Lombardi, Audionow/On Off