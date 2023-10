Kronprinz Haakon verrät: So krank ist Mette-Marit wirklich

Von: Jonas Erbas

Teilen

Inmitten königlicher Pflichten und der geplanten Deutschland-Reise, enthüllt Kronprinz Haakon offen Sorgen um Ehefrau Mette-Marit. Wie geht es der Prinzessin wirklich?

Sula – Kronprinz Haakon von Norwegen (50) befindet sich derzeit auf königlicher Dienstreise und besucht die Insel Sula. Eigentlich sollte seine Ehefrau, Mette-Marit (50), ihn begleiten, doch aufgrund gesundheitlicher Probleme musste die Kronprinzessin den Besuch absagen. Wie geht es ihr aktuell?

Kronprinz Haakon von Norwegen klärt über Mette-Martis Gesundheitszustand auf

Mette-Marit bereitet den Norwegern weiter Sorgen. Schuld daran ist einmal mehr ihre chronische Lungenerkrankung. Im Interview mit Bild.de äußert Kronprinz Haakon auf Sula ganz offen seine Sorgen um das Wohlbefinden seiner Ehefrau: „Die Ärzte haben sie leider krankgeschrieben. Hoffentlich ist sie bald wieder auf den Beinen.“

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Im Oktober 2018 hatte man die Diagnose Lungenfibrose offiziell bekannt gegeben – seitdem ist der Gesundheitszustand der 50-Jährigen immer wieder ein Thema. Die Erkrankung ist längst im Alltag der 50-Jährige angekommen. Doch es gibt Hoffnung: „Sie hat auch gute Tage und kann noch viel machen“, bestätigt der künftige König Norwegens.

Kronprinz Haakon ist einmal mehr ohne Mette-Marit unterwegs – die Ärzte haben der 50-Jährigen eine Pause verordnet © ABACAPRESS/PPE/Imago

Nicht nur den Besuch in Sula, auch Teile der für Anfang November geplanten Deutschland-Reise muss Mette-Marit aufgrund ihres Zustands absagen: „Sie muss darauf achten, dass sie sich gesundheitlich nicht zu viel zumutet. Daher haben wir uns für Berlin entschieden. Ich werde die Termine in Hamburg und München alleine wahrnehmen“, erklärt Kronprinz Haakon, der sich anlässlich des anstehenden Trips „vor allem auf die Menschen“ in der Bundesrepublik freut. Aufregung gibt es auch um Charlène von Monaco (45), deren Name vom Palast geändert wurde. Verwendete Quellen: bild.de