Von: Stella Rüggeberg

Nach einer langen Pause freut sich Pietro Lombardi endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Am 9. März geht es für ihn nach Frankfurt. Vor seinem Auftritt erwartet den Sänger allerdings eine böse Überraschung.

Endlich dürfen Konzerte wieder stattfinden! Auch Pietro Lombardi freut sich auf seinen nächsten Auftritt (alle News zu Pietro Lombardi gibt es auf der Themenseite). Doch auf dem Weg dorthin bringt ihn eine Sache so richtig auf die Palme, wie tz.de berichtet.

Pietro Lombardi steht endlich wieder auf der Bühne

Seine Deutschlandtour hätte schon im Mai 2020 stattfinden sollen. Doch aufgrund der Coronapandemie musste der ehemalige DSDS-Sieger seine Konzerte nach hinten schieben. Nun ist die Freude also umso größer, endlich wieder vor seinen Fans auf der Bühne zu stehen.

Nachdem er am vergangenen Samstag in seiner Heimatstadt Karlsruhe performte, zieht es Pietro am 9. März nach Frankfurt. Doch auf dem Weg zur Konzert-Location erwartet ihn eine böse Überraschung. Der Superstar muss nämlich einige hundert Euro für seine Tankfüllung blechen.

„Krank“: Pietro Lombardi wegen Benzinpreisen kurz vor Konzert in Frankfurt richtig sauer

In seiner Instagramstory zeigt Pietro Lombardi, wie hoch seine Tankrechnung ist: Knapp 200 Euro lässt der „Phänomenal“-Sänger bei der Tankstelle. Dazu schreibt Pietro einfach: „Krank“, und spricht seinen Fans damit vermutlich aus der Seele. Doch bei ausverkauften Konzerthallen, hat der 30-Jährige sicherlich den ein oder anderen Hunderter für eine Tankfüllung übrig.

Nach seiner On-Off-Beziehung mit Laura Maria Rypa (26) fragen sich Fans, ob Pietro Lombardi schon die richtige Frau gefunden hat. Eine Instagramstory von Ex-GNTM-Model Gerda Lewis (29) heizt die Gerüchteküche nun möchtig an. Sind DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und GNTM-Model Gerda Lewis ein Paar?

