Schwerer Sturz bei „The Voice“-Dreharbeiten: Shirin David im Krankenhaus

Von: Jonas Erbas

Teilen

Für Neu-Jurorin Shirin David startete ihr „The Voice“-Engagement mit einem Knall – wortwörtlich: Die Rapperin ist bei den Dreharbeiten schwer gestürzt.

Berlin – Für die inzwischen sage und schreibe 13. „The Voice of Germany“-Staffel (ProSieben/Sat.1) hat man die Jury komplett umbesetzt. Als einzige Frau ist Deutschrapperin Shirin David (28) mit von der Partie – und startete in die neue Ausgabe der beliebten Castingshow überaus unglücklich: Während des Drehs hat sich die 28-Jährige nämlich bei einem Sturz verletzt.

Unfall bei „The Voice of Germany“-Dreh: Shirin David rutscht auf Treppe aus

Mit Giovanni Zarrella (45), den Kaulitz-Zwillingen (33), Ronan Keating (46) und Shirin David hat „The Voice of Germany“ für seine anstehende Ausgabe eine ganz neue Jury bekommen. Die Dreharbeiten für Staffel 13 sind bereits in vollem Gange – und sorgen bereits jetzt für Schlagzeilen: Am Dienstagnachmittag (13. Juni) soll sich im Studio in Berlin-Adlershof nämlich ein Unfall ereignet haben, wie unter anderem bild.de berichtet.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

So soll Shirin David auf dem Weg von ihrer Garderobe ins Studio auf einer Treppenstufe ausgerutscht und diesen heruntergefallen sein. Noch vor Ort wurde die Sängerin („Gib ihm“, „Ich darf das“) von Sanitätern umsorgt, anschließend ging es für die gebürtige Hamburgerin ins Krankenhaus, um sich dort einer weiteren Behandlung zu unterziehen.

„The Voice of Germany“: Alle Sieger im Überblick Staffel 1: Ivy Quainoo

Staffel 2: Nick Howard

Staffel 3: Andreas Kümmert

Staffel 4: Charley Ann Schmutzler

Staffel 5: Jamie-Lee Kriewitz

Staffel 6: Tay Schmedtmann

Staffel 7: Natia Todua

Staffel 8: Samuel Rösch

Staffel 9: Claudia Emmanuela Santoso

Staffel 10: Paula Dalla Corte

Staffel 11: Sebastian Krenz

Staffel 12: Anny Ogrezeanu.

Shirin David kann nach Studio-Sturz bei „The Voice“ schon wieder lachen

Ihre Fans dürfen allerdings aufatmen: Den ersten Schock hat Shirin David offenbar gut weggesteckt. Auf Instagram zeigte die neue „The Voice“-Jurorin ein dick angeschwollenes Knie und scherzte unter einem Post in ihrer Story bereits über das Malheur: „Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppen geflogen?“ In einem anderen Beitrag hieß es: „Wir brauchen einen neuen Namen für Miss Beule.“

Nach dem Schock kann sie schon wieder scherzen: „Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppen geflogen?“, witzelte Shirin David nach ihrem Sturz bei den „The Voice“-Dreharbeiten © Screenshot/Instagram/Shirin David

Die genaue Diagnose hat die 28-Jährige indes nicht geteilt. Auch, ob und inwieweit sich der Unfall auf die „The Voice“-Dreharbeiten auswirkt, ist bislang weder bekannt noch abzusehen. Ein anderer Neu-Juror sorgte zuletzt ebenfalls für unerfreuliche Schlagzeilen – aus einem ganz anderen Grund: Dass Giovanni Zarrella in der „The Voice“-Jury sitzt, scheinen ihm manche Fans übelzunehmen. Verwendete Quellen: instagram.com/shirindavid, bild.de