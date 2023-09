Gleiches Schicksal wie Jürgen Drews: Schlagerstar Andreas Martin leidet an unheilbarer Krankheit

Der Sohn von Schlagersänger Andreas Martin verrät in einem Interview: Sein Vater leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit.

Neunkirchen-Seelscheid – Nachdem er im Jahr 2017 einen unglaublich schweren Schicksalsschlag zu verkraften hatte, macht Schlagersänger Andreas Martin (70) nun wieder mit traurigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Im Juni 2017 wurde seine Ehefrau Juliane Martin-Krause (1953–2017) tot in einem Wald in der Nähe ihres gemeinsamen Wohnortes Neunkirchen-Seelscheid in Nordrhein-Westfalen aufgefunden, nachdem sie zuvor mehrere Wochen als vermisst gegolten hatte.

Andreas Martin krank: „Meinem Vater geht es gar nicht gut“

Jetzt erzählte sein Sohn Alexander erstmals öffentlich, dass der 70-Jährige an einer chronischen und unheilbaren Krankheit leidet. In einem Interview mit Schlager Radio teilte er mit, dass bei seinem Vater eine Polyneuropathie festgestellt wurde. „Bei einer Polyneuropathie ist die Reizweiterleitung der Nerven gestört. Reize werden nicht, zu stark oder abgeschwächt an das Gehirn geleitet“, erklärt der Sender dazu. Auch sein Schlagerkollege Jürgen Drews (78) ist an Polyneuropathie erkrankt und musste daraufhin im Jahr 2022 sein Karriereende bekannt geben.

Zum aktuellen Gesundheitszustand erklärte der Sohn des Musikers weiter: „Meinem Vater geht es gar nicht gut.“ Die Krankheit sei schleichend gekommen und habe dann plötzlich voll zugeschlagen. Muskelabnahme sowie intensiven Schmerzen seien Begleiterscheinungen.

Andreas Martin musste zuletzt mehrere Auftritte absagen

Doch trotz der düsteren Aussichten und im Gegensatz zu Drews, der Anfang des Jahres seinen Bühnenabschied zelebrierte, will Andreas Martin wieder auf die Bühne zurückkehren. Bereits 2021 wollte er einen Comeback-Versuch starten, den Auftritt musste er allerdings wegen Corona wieder absagen. Weitere geplante Auftritte seien aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls immer wieder abgesagt worden.

Andreas Martin wurde erlangte in den 1980er Jahren mit dem Titel „Amore Mio“ einen großen Bekanntheitsgrad und verzeichnete mit der Single „Du bist alles (Maria, Maria)„ enorme Erfolge. Schlagersänger Jürgen Drews äußerte sich offen über seinen Gesundheitszustand. Verwendete Quelle: Schlagerradio.de