„Krass": DSDS-Star Krasavice verrät, wo sie überall Piercings hat

Von: Lukas Einkammerer

Katja Krasavice nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Auf Instagram plaudert die DSDS-Jurorin ganz offen über ihre vielen Piercings.

Leipzig – Egal ob bunt gefärbte Haare oder knallige, gewagte Outfits – Katja Krasavice (26) setzt auf einen auffälligen Look. Die DSDS-Jurorin macht dabei auch kein Geheimnis daraus, dass sie sich in der Vergangenheit schon des Öfteren unters Messer gelegt hat. Auch etliche Piercings zieren ihren Körper – viele davon an intimen Stellen, wie sie auf Instagram verrät.

Gefärbte Intimbehaarung: Katja Krasavice packt bei Instagram private Details aus

Seit ihren Anfangsjahren auf YouTube hat es Katja Krasavice bis ganz an die Spitze geschafft. Die gebürtige Tschechin ist erfolgreiches OnlyFans-Model, vertreibt seit Sommer 2022 ihren eigenen Eistee und stürmt als Rapperin die Charts. Zu verdanken dürfte sie ihren Erfolg mitunter ihrem markanten Auftreten, das in der aktuellen DSDS-Staffel bei einigen Zuschauern gemischte Reaktionen hervorruft.

Trotz etwaiger Kritik an ihren DSDS-Outfits steht Katja Krasavice ganz offen zu ihrem ausgefallenen Look und präsentiert sich in den sozialen Medien so bunt wie eh und je. Bei einer Instagram-Fragerunde lässt die „Bitch Bibel“-Autorin, die bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt, nun einige private Details durchsickern. So verrät sie unter anderem, dass ihre Intimbehaarung herzförmig rasiert und rot gefärbt sei – und dass sie schon unzählige Male beim Piercer gewesen ist.

Wie lange gibt es eigentlich schon Piercings? Heute sind Piercings voll in der Mode und werden längst nicht mehr nur mit Subkulturen wie der Punkbewegung assoziiert. Ihren Ursprung haben sie in Algerien, wo vor über 7000 Jahren rudimentäre Ohrringe aus Tierknochen getragen wurden. Auch die Pharaonen im alten Ägypten trugen solche Schmuckstücke und in Europa sind auf einer knapp 2600 Jahre alten keltischen Bronzemaske Ohrlöcher erkennbar. Während Piercings einst vor allem in Mittelamerika rituelle Zwecke hatten, bevorzugte man im antiken Rom und Griechenland hingegen einen Körper ohne solcher Modifikationen. (Quelle: mystic-tattoo.com)

„Ganzer Körper glitzert“: Katja Krasavice zeigt bei Instagram ihre Piercings

Auf den vielen leicht bekleideten Schnappschüssen, die Katja Krasavice in den sozialen Medien teilt, ist vor allem ihr funkelndes Bauchnabelpiercing erkennbar – bei diesem einen Körperschmuck ist es aber nicht geblieben. Denn wie sie ihren knapp 3,6 Millionen Followern mit einer Reihe an Fotos offenbart, hat sie sich auch an Brust, Ohren, Zunge und sogar im Intimbereich piercen lassen. „Mein ganzer Körper glitzert“, erklärt sie stolz.

Egal ob Zunge, Nase oder Ohren: DSDS-Jurorin Katja Krasavice zeigt in den sozialen Medien offen ihre vielen Piercings. © Screenshot/Instagram/katjakrasavice; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Wie viele andere Body-Modifications schlagen sich auch Piercings nicht gerade billig zu Buche und vor allem ein Schmuckstück unter der Gürtellinie kostet um die 150 Euro. Für Katja, die gerne mal hohe Summen an einen wohltätigen Zweck spendet, dürfte das aber bestimmt kein Problem sein. Indessen feierte Katja Krasavice mit ihrer DSDS-Kollegin Leony eine wilde Party – ganz ohne Dieter Bohlen. Verwendete Quellen: bild.de, mystic-tattoo.com