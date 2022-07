„Krass emotionaler Scheißtag“: Anne Wünsche nach Geburt total überfordert

Anne Wünsche brachte vor kurzem ihren ersten Sohn zur Welt. Doch das Leben als Dreifach-Mama stellt die ehemalige „Berlin Tag und Nacht“-Darstellerin vor ungeahnte Herausforderungen.

Berlin – Frisch gebackene Eltern kennen das: Die Freude über den Nachwuchs ist riesig, doch zwischen Windeln, Fläschchen und Babygeschrei kommt irgendwann der Moment, an dem kein klarer Gedanke mehr möglich scheint. Als junge Mutter überfordert zu sein ist also ziemlich normal — wenn man dann neben dem Säugling auch noch zwei Kleinkinder versorgen muss, sind eigentlich übermenschliche Kräfte gefordert. Anne Wünsche (30) steckt gerade genau in dieser Situation. Nach ihren Töchtern Miley und Juna brachte die ehemalige „Berlin - Tag und Nacht“-Darstellerin vor kurzem ihren ersten Sohn Sávio Elio auf die Welt.

Die Schwangerschaft dokumentierte Anne wie so vieles aus ihrem Privatleben fleißig auf Instagram. Ihren Followern wurde dabei ziemlich schnell klar, dass die werdende Mama es bei weitem nicht leicht hatte: Statt auf dem Sofa zu liegen und zu entspannen, musste die Influencerin ihren Umzug in eine neue Wohnung organisieren. Und als sei das noch nicht genug, brach in ihrer Küche dann auch noch ein Feuer aus, das das Apartment zeitweise unbewohnbar machte. Für Anne Wünsche waren die letzten neun Monate also keinesfalls ein Zuckerschlecken.

Anne Wünsche ist nach der Geburt ihres dritten Kindes emotional und körperlich überfordert

„Ich habe heute einen krass emotionalen Scheißtag“, verriet Anne Wünsche zuletzt in einer Instagram-Story. Die einfachsten Aufgaben ließen bei ihr die Tränen kullern, da sie das Gefühl habe, der Anstrengung nicht gewachsen zu sein. Anne weiter: „Ich bin heute maßlos überfordert mit allem. Ich hab das Gefühl, ich komme mit dem Haushalt nicht hinterher, ich hab das Gefühl, ich werde meinen Mädels nicht gerecht, ich werde euch nicht gerecht.“

Doch ans Aufgeben denkt Anne noch lange nicht. Um sich in Sachen Haushalt etwas zu entlasten, wolle sie demnächst eine Haushaltshilfe einstellen. Ansonsten lautet das Motto der Dreifach-Mama: positiv denken! Auf Social Media schreibt sie weiter: „Ich weiß, morgen ist wieder ein besserer Tag – aber heute holt mich quasi alles so ein bisschen ein, was man immer wieder versucht, zu schlucken.“