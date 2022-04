„Krass, was sie durchmacht“: Entwicklungssprung von Cheyenne Ochsenknechts Baby sorgt für schlaflose Nächte

Teilen

„Krass, was sie durchmacht“: Entwicklungssprung von Cheyenne Ochsenknechts Baby sorgt für schlaflose Nächte (Fotomontage) © Screenshots Instagram

Ein Jahr ist es her, dass Cheyenne Ochsenknecht Mutter wurde. Somit wurde erst vor Kurzem der erste Geburtstag von Töchterchen Mavie gefeiert. Wie das Model nun in einer Instagram-Story erzählte, hält diese die junge Familie ganz schön auf Trab.

Graz, Österreich - Sie war Schauspielerin, hat als Model gearbeitet, war zuletzt noch Teilnehmerin bei „Let‘s Dance“ und ist nun in der gemeinsamen Reality-TV-Show ihrer Familie - „Diese Ochsenknechts“ - zu sehen: Cheyenne Ochsenknecht (21) hat in ihrem jungen Alter schon so einiges erlebt. Vor einem Jahr wurde die 21-Jährige außerdem Mutter - und berichtet nun von den Herausforderungen, vor die ihre Tochter sie stellt.

Cheyenne Ochsenknechts neue Rolle als Mutter

Ein Jahr ist es nun schon her, dass Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits ihre Tochter Mavie begrüßten. Zuvor war nur wenig über den Beziehungsstatus des Models bekannt gewesen - erst kurz vor der Geburt hatte die 21-Jährige die Beziehung schließlich öffentlich gemacht, war zudem gemeinsam mit ihrem Freund nach Österreich gezogen.

Somit jährte sich erst vor Kurzem die Geburt von Mavie - Ende März hatte die kleine Familie gemeinsam den ersten Geburtstag der Kleinen gefeiert. „Wir lieben dich und freuen uns schon auf deinen 2. Geburtstag und many more“, schrieb Cheyenne Ochsenknecht via Instagram unter ein gemeinsames Bild der drei.

„Krass, was sie durchmacht“: Cheyenne Ochsenknechts Baby sorgt für schlaflose Nächte

Jedoch war nicht immer alles rosig gewesen. Bereits die Geburt des süßen Nachwuchses stellte sich als alles andere als einfach heraus. Weil sich die Nabelschnur zweifach um den Hals des Babys gewickelt hatte, musste Mavie per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht werden. Und auch wenn es Mutter und Tochter gut geht, bleiben weitere Herausforderungen in Cheyenne Ochsenknechts junger Rolle als Mutter nicht aus.

Via Instagram hatte die 21-Jährige nun Fans und Followern ihr Leid geklagt, erzählte: „Es ist krass, was sie durchmacht.“ Denn: in den letzten drei Wochen habe Mavie einen extremen Schub gemacht, könne mittlerweile schon krabbeln und sich ein wenig verständigen. Was die Kleine mittlerweile unaufhaltsam macht - und ihrer Mutter nachts den Schlaf raube. „Die Nächte gerade sind nicht so prickelnd“, gab das Model zu.

„Mein Mamaherz blutet“: Jessica Haller total fertig, weil Hailey überall von Mücken gestochen wurde

Auf Ibiza hat Jessica Haller gerade mit lästigen Mücken zu tun. Besonders ihre Tochter wurde nachts zerstochen. Das setzt der ehemaligen „Bachelorette“ zu. Verwendete Quellen: instagram.com/cheyennesavannah