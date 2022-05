„Krasse Figur“: Sonia Liebing zeigt ihren Sixpack im knappen Bikini — Fans begeistert

Auch ein Schlagerstar muss mal Urlaub machen! Sonia Liebing nahm sich diese Erkenntnis zu Herzen und ließ es sich mit ihrem Liebsten in Südtirol gut gehen. Auf Instagram teilte sie jetzt einen heißen Ferienschnappschuss.

Rabland – Endlich wieder im Bikini in der Sonne liegen! Der Countdown zum Hochsommer läuft und während zahlreiche Instagram-Schönheiten derzeit hart daran arbeiten, einen präsentablen Freibad-Body zu formen, muss sich Schlagerstar Sonia Liebing (32) darum absolut keine Sorgen machen.

Die Schlagersängerin verbrachte zuletzt einige romantische Tage mit ihrem Ehemann Markus im „Hotel Rössl“ im wunderschönen Südtirol. Ganze elf Jahre sind die beiden bereits verheiratet — zum Hochzeitstag entführte Markus seine Gattin deshalb zum Kurzurlaub in das Luxushotel.

„Das war der schönste Kurzurlaub, den ich je hatte“, schreibt Sonia Liebing auf Instagram, „Danke an meinen Schatz Markus Liebing für die süße Überraschung zu unserem 11. Hochzeitstag.“ Demnächst will die Blondine wieder auf der Bühne stehen — da kam das Geschenk ihres Mannes also genau richtig. „Die Auszeit mitten in der Natur hat uns viel Energie gegeben für die kommende musikalische Reise“, schreibt sie in ihrem Beitrag weiter.

Mit ihrem heißen Bikini-Schnappschuss begeistert Sonia Liebing die Netzgemeinde

Doch die — wie Sonia Liebing in ihrem Post klarstellt — unbezahlte Werbung für das luxuriöse „Hotel Rössl“ geht neben dem freizügigen Foto der Musikerin glatt unter. Auf dem Bild ist Sonia in einem fliederfarbenen Bikini zu sehen, lächelnd schlendert sie vor einer idyllischen Gartenkulisse in Richtung Kamera. Ihr durchtrainiertes Sixpack kommt durch das Bauchnabelpiercing ganz besonders zur Geltung — und ihre Fans staunen nicht schlecht.

„Du hast so eine krasse Figur, ey! Der Wahnsinn!“ schreibt eine Followerin begeistert. Ein weiterer User kommentiert: „Wer ist denn die heiße Sahneschnitte?“ Dass Sonia Liebing bereits zwei Kinder zur Welt gebracht hat, ist zumindest an ihrem stahlharten Bauch nicht zu erkennen. Doch ihr Traumkörper ist nicht das einzige, was den Instagram-Nutzern auf dem Sommerschnappschuss auffällt. „[Ich] liebe deine positive Ausstrahlung“, steht außerdem zu lesen. Es stimmt also: Wer glücklich ist, dem sieht man es auch an.