Krasse Verwandlung: Eva Habermann nimmt für TV-Rolle 15 Kilo zu

Eva Habermann wurde durch die TV-Serie „Lexx - The Dark Zone“ bekannt © dpa/Georg Wendt

Eva Habermann ist durch ihre vielseitigen Film-Rollen bekannt geworden. Doch nun ist die Schauspielerin für ihren neusten Film an ihre Grenzen gegangen.

Schauspielerin Eva Habermann (46) ist kaum wiederzuerkennen. Die 46-Jährige hat in den letzten 30 Jahren die unterschiedlichsten Rollen in TV und Film besetzt und wurde durch die TV-Serie „Lexx - The Dark Zone“ bekannt. Doch nun zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite. Für ihren neusten Streifen hat sie in kürzester Zeit ganze 15 Kilo zugenommen.

Eva Habermann spielt eine Frau namens Mona in dem Film „Die wahre Schönheit“. Das Drama ist bei Amazon Prime zu sehen und insbesondere das Aussehen der Schauspielerin ist für die Fans ungewohnt. So nahm die Schauspielerin extra für ihre Rolle 15 Kilo zu. Doch das ist noch nicht alles: Denn sie sieht in dem neuen Film nicht so schick und geschminkt aus, wie es ihre Fans sonst von ihr gewohnt sind.

In einem Interview mit bild.de verrät die 46-jährige den Grund für die Zunahme ihres Gewichtes: „Man sollte meiner Figur ihre Depressionen und ihren übermäßigen Alkoholkonsum ansehen. Der Zuschauer sollte erkennen, dass sie aufgedunsen ist und sich nicht mehr pflegt“.

Sie nahm 15 Kilo in nur 6 Monaten zu

Die Verwandlung war für Eva Habermann eine große Herausforderung, wie sie hinzufügt: „Es war auch ein bisschen wie ein Selbstexperiment. Was passiert, wenn ich mir mal alle Attribute wegnehme, für die ich sonst besetzt werde?“ Die 15 Kilo hat sie innerhalb von einem halben Jahr zugenommen: „Ich habe einfach mal alles gegessen, wozu ich Lust hatte“. Doch das Abnehmen gestaltete sich wesentlich schwieriger als die Zunahme. Eva Habermann hatte lange mit dem Abnehmen der 15 Kilos zu kämpfen und brauchte dafür fast drei Jahre.