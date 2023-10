„Taub auf allen Ohren“: Andrea Kiewel übt scharfe Kritik an „Tagesschau“-Bericht zu Israel-Krieg

Von: Melanie Habeck

Die in Tel Aviv lebende Moderatorin Andrea Kiewel berichtete vor einigen Tagen in einem Liveblog über die Ereignisse in Israel. Nun kritisiert sie die Kriegsberichterstattung der ARD.

Tel Aviv – Die Ereignisse rund um den Israel-Krieg erschüttern nach wie vor Menschen auf der gesamten Welt. Moderatorin Andrea Kiewel (58), die seit einigen Jahren in Tel Aviv lebt, bekommt das Ausmaß der verheerenden Situation hautnah mit. Kürzlich explodierte in Gaza ein Krankenhaus – und die Moderatorin ist alles andere als einverstanden mit der ARD-Berichterstattung über die Ereignisse.

Explosion bei einem Krankenhaus in Gaza: Andrea Kiewel ärgert sich über Berichterstattung

Eigentlich zählt der TV-Star zu den Aushängeschildern der öffentlich-rechtlichen TV-Sender. So krönte Andrea Kiewel die diesjährige „ZDF-Fernsehgarten"-Saison erst kürzlich mit einem fulminanten Finale. Doch aktuell ist die gebürtige Berlinerin zutiefst enttäuscht von ihren Fernsehkollegen der ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau".

„WIE, um alles in der Welt, kann die Redaktion der wichtigsten und bekanntesten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen die Propaganda von Terroristen als Quelle verwenden? WIE, um alles in der Welt, kann überhaupt jemand auch nur einen Buchstaben aus dem Mund einer bestialischen Terrororganisation als bare Münze nehmen?“, macht sie ihrem Ärger in einem Gastbeitrag für die Jüdische Allgemeine Luft.

Andrea Kiewel zählt seit Jahren zu den Aushängeschildern der öffentlich-rechtlichen Sender. Doch nun übt sie scharfe Kritik an den Verantwortlichen der ARD. © IMAGO / BOBO

Andrea Kiewel bezieht sich auf die Meldungen rund um einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza. Die Terrororganisation Hamas, die die Gesundheitseinrichtung leitet, sprach von mindestens 500 Verletzten und Todesopfern und machte Israel für den Einschlag verantwortlich. Einen Tag später legte Israel jedoch Aufnahmen vor, die auf eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad als Auslöser der Explosion hinwiesen.

Andrea Kiewel schießt gegen ARD-Verantwortliche

Für Andrea Kiewel ist die ARD-Berichterstattung daher ein Unding. „Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der ‚Tagesschau‘ und der ‚Tagesthemen‘ in der ARD hat es längst Stimmen von Experten, Geheimdiensten und unabhängigen Quellen gegeben, die die Behauptung der Terrororganisation Hamas infrage stellten. Auch die Richtigkeit der Bilder von der Zerstörung wurde sehr zeitnah bezweifelt. Die Verantwortlichen der Hauptnachrichtensendungen der ARD waren taub auf allen Ohren“, rechnet sie mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ab.

Andrea Kiewel ist überhaupt nicht damit einverstanden, wie die ARD über einen Raketenangriff auf ein Krankenhaus in Gaza berichtet. Sie rechnet knallhart mit dem „Tagesschau“-Beitrag ab. © IMAGO / BOBO & Mohammad Abu Elsebah/dpa & ARD/Tagesschau

Andrea Kiewel möchte niemandem böse Absichten oder Naivität unterstellen, doch „in meinem Wunschdenken arbeitet bei der ARD-‚Tagesschau‘ und bei den ARD-‚Tagesthemen‘ die Crème de la Crème der politischen Journalisten“. Und die sollten sich laut der Moderatorin eine Sache künftig zu Herzen nehmen: „Terroristen, Schlächter, Mörder, Bestien, Geiselnehmer sind keine Quelle. Niemals!“.

Nicht nur Andrea Kiewel äußert sich öffentlich zu den Nahost-Ausschreitungen: Auch Günther Jauch (67) sprach zuletzt über den Israel-Krieg. Verwendete Quellen: Jüdische Allgemeine