Krise? Hochzeit von Giovanni Zarrellas Bruder Stefano und GNTM-Model Romina liegt auf Eis

Nach der Verlobung von GNTM-Star Romina Palm und Influencer Stefano Zarrella sollte ursprünglich alles ganz schnell gehen - nun scheinen die Hochzeitsvorbereitungen des Paares allerdings ins Stocken zu geraten. Kriselt es etwa?

Köln - Sie sind eines der schönsten Traumpaare der deutschen Medienlandschaft: Ex-GNTM-Finalistin Romina Palm (22) und Food-Influencer Stefano Zarrella (31). Der Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella (hier alle News auf der Themenseite) und seine Liebste lassen ihre Fans und Follower tagtäglich am gemeinsamen Alltag teilhaben und posten so gut wie alle Aspekte ihres Lebens. So auch die Vorbereitungen auf die anstehende Hochzeit - welche nun allerdings auf Eis liegen soll, wie tz.de berichtet.

Verlobung von Giovanni Zarrellas Bruder Stefano und GNTM-Model Romina Palm

Im Juli 2021 stellte Stefano Zarrella seiner Romina die Frage aller Fragen. In Rom machte der 31-Jährige seiner langjährigen Freundin einen Antrag. Mitsamt Feuerwerk und ganz viel Liebe.

Im Anschluss an die Verlobung sollte alles ganz schnell gehen. Kurz nach der Bekanntgabe hieß es schließlich, das Paar wolle noch in diesem Jahr heiraten - kurzzeitig war sogar vom 2. Februar 2022 die Rede.

Nicht nur die Verlobung hat das Leben des Pärchens auf den Kopf gestellt

Seitdem ist viel passiert. Denn nicht nur die Verlobung hat das Leben des Pärchens ganz schön verändert, sondern auch die gemeinsame Wohnsituation. So hatten sich Romina und Stefano in den vergangenen Monaten unwohl in ihrem Heim gefühlt. Der Grund: neugierige Fans.

Viel zu offen hätten sie gezeigt, wo sie wohnen, so Romina via Instagram. Weshalb sich das Paar vor Kurzem zu einem Umzug entschlossen hatte.

Krise? Hochzeit von Giovanni Zarrellas Bruder Stefano und GNTM-Model Romina liegt auf Eis

Neue Wohnung, Umzug, Jobs - bei diesen massiven Veränderungen können Pläne auch mal ins Stocken geraten. So soll vor allem die Hochzeitsplanung der beiden Influencer fürs Erste auf Eis liegen. Das gab Stefano Zarrella in einem via Instagram-Story veröffentlichten Q&A (zu Deutsch: Frage und Antwort) bekannt.

Wie es denn nun weitergehen würde, wollte da ein Follower wissen und fragte, ob Stefano und Romina in den Hochzeitsvorbereitungen stecken würden. Die Antwort des 31-Jährigen darauf: „Nein. Wir lassen uns da aktuell noch etwas Zeit und machen uns da keinen Druck.“

Somit scheinen die stockenden Hochzeitsvorbereitungen kein Grund zur Sorge zu sein. Denn auch weiterhin teilen Stefano und Romina ihr gemeinsames Leben und bekunden via Social Media ihre Liebe zueinander. So postete Giovanni Zarrellas Bruder erst vor Kurzem ein Video von seiner „kleinen Familie“ und zeigt dabei nicht nur Romina, sondern auch ihren Hund Baloo.

