„Mein bester Freund war das Scheißhaus“: Daniela Katzenberger spricht offen über tiefe Krise

In den neuen Katzenberger-Folgen geht es auch darum, wie Daniela und Lucas den Corona-Lockdown verbracht haben. © Screenshots rtl.de/RTL2/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca

Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie fanden Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ihren eigenen Weg, sich ab und an Zuhause aus dem Weg zu gehen. Die Katze verzog sich oft ins Bad. Ihr Mann machte es eher mit Blicken und Schweigen.

Palma -Mit dem Corona-Lockdown ist jede Person und Familie anders umgegangen. Auch Daniela Katzenberger (35; alles über Daniela Katzenberger), Tochter Sophia (6) und Mann Lucas Cordalis (54) fiel in ihrem Zuhause in Mallorca mit der Zeit die Decke auf den Kopf. Die Katze berichtet jetzt in einem Interview in Hinblick auf die neuen RTL2-Folgen „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ von ihrem speziellen Umgang mit der andauernden Nähe.

Daniela Katzenberger verbrachte während des Corona-Lockdowns viel Zeit im Badezimmer

Für Daniela Katzenberger wurde ein eher ungewöhnliches Zimmer zum größten Rückzugsort, an dem sie kurz durchschnaufen konnte: das Badezimmer. Oder um es mit Danielas unverblümten Worten zu sagen: „Mein bester Freund war das Scheißhaus“.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im RTL-Interview. © Screenshot rtl.de/RTL2/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca

Weiter erzählt die Kult-Blondine: „Da hatte ich wirklich Ruhe, da konnte ich abschließen.“ Lucas Cordalis traute sich indes gar nicht, dort vorbeizuschauen: „Ihm war auch das Risiko zu groß, da mal reinzugucken, was ich da so mache, weil er hätte mich ja auch anderswie erwischen können. Ich war noch nie so oft im Bad, aufm Klo, in der Badewanne“, so Daniela Katzenberger.

„Time of my Life auf dem Scheißhaus“: Katzenberger und Cordalis gingen sich im Lockdown immer wieder mal aus dem Weg

„The Time of my Life hatte ich auf dem Scheißhaus, wirklich. So habe ich es ganz gut hingekriegt“, berichtet Daniela Katzenberger im Interview von der Zeit im Corona-Lockdown. Lucas Cordalis hatte für sich einen anderen Weg gefunden, um seiner Frau ab und an mal etwas aus dem Weg zu gehen: „Wir haben halt einfach mal morgens auf den Boden geguckt und nicht ‚Guten Morgen‘ gesagt. Da findet man so seine Kniffe“, so Cordalis.

Nach der Geburtstagsfeier ihrer Mama Iris Klein hatte Daniela Katzenberger ganz schön mit einem Kater zu kämpfen, wie sie veröffentlichte. „1 Tag feiern, 6 Tage Kater“, so Daniela Katzenberger. Verwendete Quellen: rtl.de