Um sie „schneller auszuknocken“: Kristen Bell gibt ihren Kindern Schlafmittel

Teilen

Kristen Bell mit ihrem Mann Dax Shepard © Imago

Das klingt mehr als fragwürdig: Die Töchter von Kristen Bell und Dax Shepard bekommen Melatonin-Gummibärchen, um schneller einschlafen zu können.

Wenn die Kinder nicht schlafen können oder wollen, stellt das Eltern immer wieder vor eine zähe Geduldsprobe. Hollywood-Star Kristen Bell (42) hat dafür eine sehr spezielle „Lösung“ gefunden. Die Schauspielerin verabreicht ihren beiden Töchtern Lincoln (9) und Delta (7) nämlich regelmäßig ein Schlafmittel, um sie „schneller auszuknocken“. Das enthüllte sie nun im Interview mit dem Promiportal E! News.

Eigenen Aussage zufolge hatten es Kristen und ihr Ehemann Dax Shepard (47) satt, dass ihre Kinder noch immer im elterlichen Schlafzimmer übernachteten. Statt dem Kinderzimmer gaben die beiden Mädels offenbar lieber einer Matratze auf dem Boden neben dem Bett ihrer Eltern den Vorzug. „Ihr könnt mir also gratulieren - sie schlafen jetzt in ihrem Zimmer auf Betten, die gleich nebeneinander sind und sie kuscheln miteinander statt mit uns“, erzählte die „Good Place“-Darstellerin.

Allerdings haben die Promi-Eltern dies nicht nur aufgrund von Erziehungsmaßnahmen geschafft. Wie Kristen Bell offenbart, geben sie ihren Kindern Melatonin. Das Hormon steuert den Tag-Nacht-Rhythmus und kann bei Schlafstörungen helfen. In Deutschland wird es allerdings meist nur älteren Patienten verschrieben oder wenn eine schwere neurologische Erkrankung besteht. Hierzulande ist eine langfristige Einnahme umstritten, da Unsicherheit bezüglich den Folgen einer äußeren Hormonzufuhr auf den Körper besteht.

Kristen Bell ist überzeugt von fragwürdiger Schlafmittelgabe

Ganz anders sieht es dagegen in den USA aus: Genau wie Kristen Bell und Dax Shepard geben viele Eltern ihren Kindern Melatonin-Gummibärchen, die dann fest zum täglichen Bettgeh-Ritual gehören. Die Schauspielerin scheint jedenfalls richtig begeistert davon zu sein, wie wirkungsvoll die Hormone sind.

Nun hätten die beiden Stars abends Ruhe und viel mehr Zeit für sich. Als ihre Töchter noch im selben Zimmer schliefen, sei weit mehr Kreativität gefragt gewesen. „Wir wollen nicht schlafen gehen, wenn sie schlafen gehen wollen. Also haben wir unsere Kopfhörer per Bluetooth mit dem Fernseher verbunden und eine Serie angeschaut, während sie auf dem Boden lagen und versuchten, einzuschlafen“, so Kristen Bell.