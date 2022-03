„Wow!“: Liliana Matthäus begeistert nur 6 Wochen nach der Geburt mit ihrem fitten After-Baby-Body

Kristina Liliana Nova nach der Geburt ihres Babys © Instagram/kristinanovaofficial

Wie schafft sie das nur? Liliana Matthäus hat nur anderthalb Monate nach der Geburt ihres Babys schon wieder Modelmaße erreicht.

München – Dass es nicht leicht ist, die überschüssigen Babypfunde nach der Geburt eines Kindes loszuwerden, das weiß wohl jede Mutter. Doch komischerweise scheinen die meisten Prominenten damit keine Probleme zu haben. Auch Liliana Matthäus (34), die sich seit einiger Zeit Kristina Liliana Nova nennt, begeistert ihre 476.000 Instagram-Follower bereits mit ihrem beeindruckenden After-Baby-Body. Erst sechs Wochen ist es her, dass das Model sein erstes Baby zur Welt brachte. Doch von der Schwangerschaft mit Tochter Gigi ist offenbar nichts mehr zu sehen.

Auf Social Media veröffentlichte Liliana jetzt ein Werbefoto für das Bekleidungsgeschäft MANGO. Auf dem Schnappschuss ist sie in einem braun-gelben Zweiteiler im Batikmuster zu sehen, das halbtransparente Oberteil lässt den Blick auf einen sexy BH in schwarz zu. Mit einer Maxi-Bag über der Schulter posiert die frisch gebackene Mama mit Schlafzimmerblick vor einem orangenen Hintergrund — ihre Rückkehr ins Modelbusiness ist damit gesichert. Doch offenbar handelte es sich nicht nur um ein stinknormales Fotoshooting. Denn MANGO stattete Liliana für einen Mädelsabend mit ihren Freundinnen aus, wie diese im Text zum Bild verriet. „Mamis Ausgeh-Abend mit den Mädels in MANGO“, steht auf ihrem Insta-Account zu lesen.

Trotz der Pause vom Mama-Dasein hat Baby Gigi für Liliana Matthäus absolute Priorität

Ihre Fans finden das Foto super, wie die Kommentarspalte zum Beitrag beweist. „Wow“ und „Schön wie immer“ wechseln sich dort mit zahlreichen Flammen-Emojis ab. Doch neben den heißen Model-Fotos finden sich auf Liliana Matthäus’ Instagram-Account aber auch einige Bilder von ihrer kleinen Tochter Virginia, genannt Gigi. Denn obwohl die Influencerin wie jede Mama auch mal eine Auszeit mit ihrer Clique benötigt, ist ihr süßes Baby natürlich immer die absolute Priorität. Zum ersten Geburtstag ihrer Kleinen veröffentlichte Liliana einen niedlichen Schnappschuss, der sie mit Gigi im Arm gemütlich auf dem Sofa zeigt. Auch das Gesicht ihres Kindes zeigte sie bereits auf Social Media.

Sollte sich Liliana dazu entscheiden, noch ein zweites Kind bekommen zu wollen, könnte sie ihre Zusammenarbeit mit dem Modeunternehmen MANGO außerdem problemlos weiterführen. Die Marke hat nämlich auch eine Reihe von Umstandsmode im Programm. Und auch Gigi könnte für den Laden in MANGO-Kinderkleidung posieren.