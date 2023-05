Krönung König Charles III.: Warum liegt überall Sand auf den Straßen von London?

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Der Sand in den Straßen Londons zur Krönung Charles III. wirft Fragen auf. Royal-Fans wundern sich, wozu Arbeiter bereits in den Morgenstunden mit dem Sandbelag angefangen haben.

London – In seiner goldenen Kutsche fahren König Charles III. (74) und Ehefrau Camilla (75) durch die Straßen Londons vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey. Doch was ist das? Sand liegt auf den Straßen Londons. Eine Krönung ist doch keine Beachparty. So schlecht ist das Wetter nun auch wieder nicht. Während einige Royal-Fans noch völlig im Dunkeln tappen, geht aufmerksame Beobachtern langsam ein Licht auf.

Sand sorgt bei der Krönung König Charles III. für Verwunderung

Doch beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (96, 2022) wurden die Straßen in aller Frühe mit Sand präpariert, bevor die Lafette mit ihrem Sarg durch die Straßen gezogen wurde. Für dieses Ereignis reisten am Montag viele hochrangige Politiker:innen aus aller Welt an, zahlreiche Brit:innen trauerten zudem auf den Straßen. Auch da wundert sich die Menschen vor Ort über die großen Mengen an Sand, die auf manche Straßen geschüttet wurden. Viele mutmaßten später, was dahinter stecken und welchem Zweck der Sand dienen könnte.

Krönung König Charles III.: Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bezaubern bei der Zeremonie Fotostrecke ansehen

Am häufigsten wurde vermutet, der Sand sei für die Pferde ausgeschüttet worden. The Sun zitierte einen Twitter-User, der meinte, der Sand verhindere vor allem, dass die Pferde ausrutschen. Außerdem sei es so einfacher, Pferdehaufen von den Straßen zu entfernen, zudem dämpfe der Sand die Geräusche der Hufe.

Der Mirror brachte noch einen anderen Aspekt in das Rätselraten um den Sand ein. Charles sei beim Begräbnis besorgt gewesen, dass Pferde während der Prozession zur Unzeit ihr Geschäft verrichten könnten, womit er und andere Royals zum Ausweichen gezwungen gewesen wären, hieß es. Wie eine königliche Quelle berichtete, wollte Charles diesen unwürdigen Anblick um jeden Preis vermeiden. Er hätte selbst reiten müssen oder nicht hinter dem Sarg gehen müssen, um das zu verhindern. Doch eine Lösung war naheliegender.

Der Weg vor der Westminster Abbey wurde mit Sand präpariert? Fans fragen sich, wozu die rutschige Unterlage gebraucht wird (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & Sina Schuldt/dpa

Am Ende wurde entschieden, dass keine Pferde vor den Royals laufen sollten. Sie mussten also tatsächlich weiter nach hinten als ursprünglich geplant, damit sich die Frage, ob „der neue König Pferdemist umgehen muss“, gar nicht erst stellte. Bei seiner Krönung konnte König das Problem leicht umgehen, da er in der Kutsche zur ehrwürdigen Abteil gebracht wurde. Vermutlich lassen sich die Straßen nach der Prozession durch den ausgeschütteten Sand einfach leichter säubern. Oder der Sand wird aus Sicherheitsaspekten verstreut. – Alle Infos, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibts hier im Live-Ticker. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, mirror.co.uk