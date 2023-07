Kronleuchter, Fitnessraum, Flügel: Lola Weippert präsentiert ihre Luxuswohnung

Auf Instagram gibt Lola Weippert regelmäßig Einblick in ihr Privatleben. Jetzt nahm die Moderatorin ihre Fans mit auf eine Roomtour durch ihr schickes Apartment.

Berlin – Lola Weippert ist gerade einmal 27 Jahre alt, doch bereits jetzt kann die TV-Moderatorin auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Nach ihren Anfängen im Radio wechselte sie frühestmöglich ins Fernsehen und wurde infolge durch Auftritte in Sendungen wie „Das Supertalent“ und „Let’s Dance“ einem größeren Publikum bekannt. Heute hat Lola Weippert eine treue Fangemeinde, die das Leben der Entertainerin in den sozialen Netzwerken genauestens verfolgt. Ihre 618.000 Follower überraschte Lola jetzt mit einer Roomtour durch ihre beeindruckende Luxuswohnung.

Lola Weippert wohnt um einiges luxuriöser als der Großteil ihrer Altersgenossen

Offenbar hatte die Netzgemeinde schon länger darauf gepocht, endlich Einblicke in das schicke Apartment der ehemaligen WM-Kommentatorin zu erhalten. Unter das Reel, das Weippert vor Kurzem auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte, schrieb sie: „Roomtour meiner Wohnung - nachdem ihr so oft gefragt habt jetzt als Reel, damit ihr es immer ansehen könnt. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie, ich antworte in den Kommentaren auf alles!“

Schon ein kurzer Blick ins Insta-Reel reicht aus, um zu erkennen: Lola Weippert hat offensichtlich keine finanziellen Probleme. Denn die Wohnung der 27-Jährigen ist alles andere als spärlich eingerichtet. Unter anderem sind in der Roomtour ein beeindruckender Kristalllüster, ein separater Fitnessraum und sogar ein Flügel zu erkennen. Auch ein eigenes Ankleidezimmer mit ausladendem Schminktisch konnte sich Weippert in ihrem riesigen Apartment einrichten.

Deko oder Fahrzeug? In Lola Weipperts Wohnung steht sogar eine Vespa

„Es ist sogar aufgeräumt“, erzählt sie in ihrem Clip, der mit einem schmissigen House-Track unterlegt ist, „das heißt, ich kann euch mal wieder meine Bude zeigen!“ Just in diesem Moment springt dem Zuschauer ein weiteres interessantes Detail ins Auge: Neben dem Flügel steht eine türkisblaue Vespa — ob Lola damit tatsächlich durch Berlin cruist oder ob der Roller eigentlich nur Deko ist? In dieser Luxuswohnung wäre es nicht verwunderlich.

Bei ihren Followern kommt die Wohnung super an. „Diese Wohnung ist einfach der Hammer“, schwärmt etwa ein Fan in der Kommentarspalte. Doch Lola ist nicht der einzige Promi, der seine Luxus-Bude zeigt. Auch Simone Ballack präsentierte bereits ihren Luxus-Garten inklusive XXL-Pool. Verwendete Quellen: Instagram / lolaweippert