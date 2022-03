Ungeahntes Talent: Kronprinz Frederik zeigt sein Können an der Nähmaschine

Von: Larissa Glunz

Was wohl Kronprinzessin Mary von den versteckten Talenten ihres Gatten Frederik hält? (Symbolbild) © PPE/Imago

So hat man Dänemarks zukünftigen König noch nie gesehen: Im Einsatz für sein Herzensprojekt greift Kronprinz Frederik sogar zur Nähmaschine.

Vejen – Ausstellungen eröffnen, Konferenzen besuchen, für Fotografen posieren: Wenn Kronprinz Frederik (53) in offizieller Funktion unterwegs ist, muss er normalerweise seine Fingerfertigkeit nicht unter Beweis stellen, genau diese war jedoch bei einem seiner jüngsten Termine gefragt. Der dänische Royal ließ sich nicht zweimal bitten und nahm prompt an der Nähmaschine Platz.

In Vejen zeigte Kronprinz Frederik vor wenigen Tagen vollen Körpereinsatz. Der vierfache Vater besuchte die Werkstatt „Elmegade“, in der die Vorbereitungen für den Royal Run, der in diesem Jahr am 6. Juni stattfindet, bereits auf Hochtouren laufen. 2018 hat der 53-Jährige das Laufevent ins Leben gerufen, in mehreren dänischen Städten gehen begeisterte Jogger an den Start. In den letzten Jahren schlüpfte auch die dänische Königsfamilie für den Royal Run in die Laufschuhe.

Wer die Ziellinie des Royal Run erreicht, darf sich natürlich auch über eine Medaille freuen, die aktuell in „Elmegade" hergestellt wird. Mehr als 90.000 Medaillen werden benötigt, einer davon hat der Thronfolger höchstpersönlich den letzten Schliff verliehen. Der Ehemann von Kronprinzessin Mary (50) kämpfte zu Beginn etwas mit dem Faden der Nähmaschine, nach einer kurzen Einweisung durch eine Mitarbeiterin konnte er die Medaille samt Band aber fertigstellen.