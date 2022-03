Kronprinzessin Amalia: Papa Willem-Alexander überlässt ihr das Rampenlicht

König Willem-Alexander hat ein inniges Verhältnis zu seiner ältesten Tochter Amalia (Symbolbild). © Hollandse Hoogte/Imago

Als König der Niederlande steht Willem-Alexander normalerweise im Mittelpunkt des Geschehens, von Tochter Amalia lässt er sich jedoch gerne die Schau stehlen.

Heerenveen – Kronprinzessin Amalia (18) wird eines Tages ihrem Vater König Willem-Alexander (54) auf den Thron folgen – ein verantwortungsvolles Amt, auf das sie schon heute vorbereitet wird. Mit Rat und Tat steht der niederländische Regent seiner ältesten Tochter zur Seite.

Gemeinsame Paar-Auftritte absolvieren König Willem-Alexander und seine Gattin Königin Máxima (50) regelmäßig, das Vater-Tochter-Duo bekommen Royal-Fans jedoch nur selten zu sehen. Catharina-Amalia, die vor wenigen Monaten ihren 18. Geburtstag feierte, nimmt bislang nur wenige offizielle Termine wahr. Die Chance, Arbeit und Vergnügen zu verbinden, wollte sich die Thronfolgerin aber dennoch nicht entgehen lassen. Willem-Alexander gilt als großer Eisschnelllauf-Fan, der seine Begeisterung offenbar auch mit seinen drei Kindern teilt.

An der Seite des Regenten verfolgte Kronprinzessin Amalia im Eisstadion Thialf in Heerenveen das Finale des ISU-Eisschnelllauf-Weltcups, in dessen Rahmen zudem eine Abschiedszeremonie für die Eisschnellläufer Sven Kramer (35) und Ireen Wüst (35) abgehalten wurde. König Willem-Alexander nahm gut gelaunt in den Zuschauerrängen Platz, Aufmerksamkeit erregte aber vor allem seine überraschende und charmante Begleitung, die einen hellen Trenchcoat trug.