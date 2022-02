Kronprinzessin Amalia auf Krücken: Rätsel um ihre Verletzung

Von: Eva-Maria Moosmüller

Hat sich Kronprinzessin Amalia im Skiurlaub in Lech verletzt? (Symbolbild) © PPE/Imago

Kronprinzessin Amalia wurde offenbar im österreichischen Lech auf Krücken in einer Hotellobby gesichtet. Hatte die niederländische Thronfolgerin womöglich einen Skiunfall?

Lech – Erst kürzlich hatten Meldungen die Runde gemacht, die Tochter von König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) sei mit ihrem Freund zum gemeinsamen Skiurlaub nach Kanada gereist. Nun wurde Kronprinzessin Amalia (18) aber augenscheinlich in Lech am Arlberg gesichtet – auf Krücken!

Kronprinzessin Amalia hält ihr Privatleben gut unter Verschluss.

Kronprinzessin Amalia hält ihr Privatleben gut unter Verschluss. Im Dezember feierte sie ihren 18. Geburtstag und wird nun zwar mehr in des Geschehen am niederländischen Königshof eingebunden, ihre Privatsphäre ist ihr jedoch auch weiterhin heilig. Im vergangenen Jahr hatten holländische Medien erstmals darüber berichtet, dass sie seit längerer Zeit einen festen Freund habe – einen Millionärssohn aus Deutschland soll angeblich der Auserwählte sein. Der Palast ließ alle Artikel dazu jedoch unkommentiert. In der letzten Woche hieß es dann, das junge Pärchen sei zu einem gemeinsamen Skiurlaub nach Kanada aufgebrochen. Auch diesmal hielt sich das Königshaus bedeckt. Jetzt wurde die Thronfolgerin laut der niederländischen Presse allerdings wohl in Lech am Arlberg gesehen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.