Niederländische Kronprinzessin Amalia: Studium in Amsterdam

Die niederländische Kronprinzessin Amalia

Ab September wird die niederländische Kronprinzessin Amalia ihren Bachelor in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft starten.

Amsterdam - Die niederländische Kronprinzessin Amalia (18) wird ab September in Amsterdam studieren. Sie werde das interdisziplinäre Bachelor-Studium Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft absolvieren, wie der Hof am Montag in Den Haag mitteilte. Damit bricht Amalia mit einer Familientradition: Sowohl ihr Vater, König Willem-Alexander, als auch ihre Großmutter Beatrix hatten im niederländischen Leiden studiert. Die in Den Haag geborene Amalia will mit anderen Studierenden in einer Wohngemeinschaft wohnen, teilte der Hof mit.

Die älteste Tochter des Königs hatte im vergangenen Jahr in Den Haag Abitur gemacht und sich dann eine ein Jahr dauernde Auszeit genommen. Vor der Zulassung zu dem Studiengang an der Universität von Amsterdam hatte die Prinzessin nach Angaben des Hofes ein Auswahlverfahren durchlaufen. (dpa)

