Mary von Dänemark: In TV-Doku zum 50. Geburtstag wird sie ganz emotional

Von: Jasmin Pospiech

Teilen

Kronprinzessin Mary ist 50 geworden. Anlässlich ihres runden Geburtstags zeigt das dänische Fernsehen eine Doku über ihr Leben – und unvergessliche Momente.

Kopenhagen – Dänemark ist in Feierlaune. Schließlich hat wohl eines der beliebtesten Mitglieder des dänischen Königshauses dieses Wochenende runden Geburtstag: Kronprinzessin Mary. Die Frau von Kronprinz Frederik (53) ist am 05. Februar 50 Jahre alt geworden. Und sie kann auf viele Meilensteine zurückblicken: Seit ihrer Märchenhochzeit im Jahre 2004 schwelgt sie nicht nur im Eheglück mit ihrem Traumprinzen, sondern hat mit ihm vier Kinder: Christian (16), Isabella (14) und die Zwillinge Vincent und Josephine (11).

Mary von Dänemark: In TV-Doku zum 50. Geburtstag wird sie ganz emotional

Für ihre große Liebe hat die gebürtige Australierin damals einen weiten Weg auf sich genommen und ihr altes Leben in Down Under hinter sich gelassen, um in einem fremden Land Fuß zu fassen. Mit großem Erfolg. In kürzester Zeit hat die Bürgerliche die Herzen der Dänen erobert* und ist auf offiziellen Anlässen* immer gerne gesehen.

Da wundert es nicht, dass anlässlich ihres 50. Geburtstags* das dänische Fernsehen eine Dokumentation über ihr bewegtes Leben gezeigt hat. Allerdings nicht, ohne auch die royale Schönheit darin selbst zu Wort kommen zu lassen.

Am Tag ihrer Hochzeit mit Kronprinz Frederik hat sich Kronprinzessin Marys Leben für immer verändert. © Frank Rumpenhorst/dpa

Ein kleiner Teaser auf der offiziellen Instagram-Seite des dänischen Königshauses soll bereits einen ersten Vorgeschmack geben, was das Publikum erwarten wird. In „Mary wird 50* – Sie bleibt sich selbst treu“ ist zu sehen, wie die Kronprinzessin in einem Regieraum sitzt und sich mit einem Interviewer unterhält. Zwischendurch werden Videoausschnitte ihrer Traumhochzeit mit Kronprinz Frederik gezeigt.

Mary von Dänemark: Hochzeitserinnerungen wecken große Gefühle

Es sind die bewegenden Minuten, in denen der dänische Thronfolger mit den Tränen kämpfen muss, während er auf seine Mary wartet. Seine Braut* wird von ihrem Vater in die Kirche und zu ihrem Liebsten vor den Altar geführt wird. Die alten Bilder scheinen auch bei der 50-Jährigen wieder die Gefühle von damals hochkochen zu lassen.

Sie wirkt angesichts der Aufnahmen sichtlich gerührt, ihre Lippen beben sogar. Man merkt ihr an, wie sehr sie vor der Kamera um Fassung ringt. So emotional sieht man die sonst so gefasste Kronprinzessin selten! Und eins ist gewiss: Gleichzeitig ist der Ausschnitt gut gewählt, um Marys Fans neugierig auf mehr intime Momente* aus ihrem faszinierenden Leben zu machen. *tz.de und 24royal.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.