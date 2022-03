Kronprinzessin Victoria: Im Familienurlaub kann sie neue Kraft tanken

Von: Larissa Glunz

Prinz Daniel stärkt seiner Ehefrau Kronprinzessin Victoria auch in schwierigen Zeiten den Rücken (Symbolbild). © Caroline Seidel/dpa

Der Kampf gegen die hartnäckigen Scheidungsgerüchte dürfte an Kronprinzessin Victorias Energiereserven gezerrt haben, ein Urlaub kommt da wie gerufen.

Stockholm – Der schwedische Palast hat turbulente Wochen hinter sich, die auch Kronprinzessin Victoria (44) einiges abverlangt haben. Die zweifache Mutter möchte offenbar mithilfe einer Auszeit fernab des Hofes etwas Ruhe und Entspannung finden.

Vor wenigen Tagen haben Stockholms Schulen für eine einwöchige Pause ihre Türen geschlossen – eine perfekte Gelegenheit, die die Kronprinzessinnenfamilie prompt beim Schopfe gepackt hat. Um die schwedischen Sport- beziehungsweise Winterferien voll auskosten zu können, sind Victoria und Daniel (48) gemeinsam mit ihren beiden Kindern Prinzessin Estelle (10) und Prinz Oscar (6) in den Urlaub gefahren.

Gegenüber „Svensk Damtidning“ bestätigte Pressesprecherin Margretha Thorgren die Stadtflucht der vierköpfigen Truppe und betonte zudem, dass das Kronprinzessinnenpaar weiterhin den „Verlauf der russischen Invasion“ verfolge. Das genaue Reiseziel wollte das Königshaus nicht verraten, sie seien allerdings in Schweden geblieben. Den sechsten Geburtstag von Prinz Oscar am 2. März hat die Familie wohl im Urlaub zelebriert.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA