Kronprinzessin Victoria tief gerührt: Sie weint um die Terroropfer von Stockholm

Von: Eva-Maria Moosmüller

Kronprinzessin Victoria wirkte bei der Gedenkzeremonie sichtlich gerührt. © Henrik Montgomery/Imago

Kronprinzessin Victoria absolvierte vor wenigen Tagen einen Termin, der sie sichtlich Kraft kostete. In Stockholm fand eine Gedenkfeier für die Opfer des Terroranschlages von 2017 statt.

Stockholm – Fünf Jahre ist es nun schon her, dass bei dem Anschlag in der schwedischen Hauptstadt mehrere Menschen getötet wurden. Kronprinzessin Victoria (44) wollte es sich nicht nehmen lassen, bei der Gedenkfeier für die Opfer persönlich dabei* zu sein und ihr tiefes Mitgefühl mit den Hinterbliebenen zum Ausdruck zu bringen.

Bei ihren zahlreichen Auftritten im Jahr sieht man die schwedische Thronfolgerin meist nur bestens gelaunt, strahlend und fröhlich. Erst vor wenigen Wochen war es Kronprinzessin Victoria sogar möglich, Arbeit und Vergnügen zu verbinden und ihre Kinder Estelle (10) und Oscar (6) mit zu einem Termin zu nehmen. So lassen sich die royalen Pflichten deutlich leichter meistern. Allerdings ist die Präsenz der Tochter von König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (77) natürlich auch immer wieder bei weniger freudigen Anlässen gefragt.

Auch wenn sie der Tag sichtlich mitgenommen hat, war es für die 44-Jährige absolute Ehrensache, an der Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags in Stockholm teilzunehmen. Am 7. April 2017 war ein Mann mit einem gestohlenen Lastwagen erst in eine Fußgängerzone und dann in das Schaufenster eines Kaufhauses gerast. Fünf Personen kamen dabei ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Bei der bewegenden Zeremonie konnte Kronprinzessin Victoria ihre Tränen kaum zurückhalten. Auch Prinz Daniel (48) wirkte an der Seite seiner Ehefrau noch immer tief erschüttert. Die beiden stützten sich gegenseitig und legten gemeinsam Blumen für die Opfer nieder.