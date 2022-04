Krumme Geschäfte bei Giovanni Zarrella: Schlagerstar als krimineller Rezeptionist bei „Verstehen Sie Spaß?“

Krumme Geschäfte bei Giovanni Zarrella: Schlagerstar als krimineller Rezeptionist bei „Verstehen Sie Spaß?“ (Fotomontage) © ZDF & YouTube

Bald ist es so weit - und ARD-Zuschauer können sich auf eine neue Folge „Verstehen Sie Spaß?“ freuen. Anlässlich Barbara Schönebergers Moderationsdebüt wird auch Schlagerstar Giovanni Zarrella in der Sendung zu sehen sein - als krimineller Rezeptionist.

Berlin - Am Samstag, dem 2. April dürfen sich Fans der Kult-Show „Verstehen Sie Spaß?“ freuen. Denn erstmalig präsentiert Barbara Schöneberger (48) als Moderatorin der Show ein Potpourri an Stargästen im Studio Berlin-Adlershof. Unter anderem wird auch Schlagerstar Giovanni Zarrella (44) auftreten und eine Rolle in der Show innehaben.

Barbara Schönebergers Debüt als Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“

Neben Paola Felix (71), die den Unterhaltungsklassiker von 1983 bis 1990 gemeinsam mit ihrem Ehemann moderierte, werden auch „Bergdoktor“-Star Hans Sigl (52) und Ski-Weltmeisterin Martina Ertl (48) bei „Verstehen Sie Spaß?“ zu sehen sein. Sigl schlüpft in die Rolle eines exzentrischen Modedesigners, während Ertl einen absurden Trainingstag in einer Oberstdorfer Skischule anbietet.

Dem jungen Publikum sollen die TikTok-Stars und Zwillinge Lisa und Lena (19) Entertainment bieten: Sie schlüpfen in die Rolle von Auszubildenden einer Bäckerei.

Zudem werden auch Moderatorin Jana Ina (45) und Schlagerstar Giovanni Zarrella (44) jeweils in Lockvogel-Doppelrollen schlüpfen - nämlich als Empfangsleiterin und Rezeptionist eines Kölner Luxushotels. Und damit nicht genug: der Pärchen-Rolle der beiden TV-Promis werden zusätzlich düstere Machenschaften angedichtet.

Erste Einblicke von Giovanni Zarrella als schmieriger Rezeptionist © YouTube Screenshot

Denn wie swr.de vor Kurzem verlauten ließ, soll Giovanni Zarrella als Portier Salvatore innerhalb des Schauspiels die weiblichen Gäste umgarnen und schreckt dabei auch nicht vor krummen Geschäften zurück. Denn wenn Ehefrau Jana-Ina als Chef-Concierge verärgerte Gäste besänftigen will und diesen den Aufenthalt in einer Luxus-Suite anbietet, möchte Giovanni - alias Salvatore - daraus Profit schlagen.

