Künstliches Koma: „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Diana Herold bangt um das Leben ihres Mannes

Für „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Diana Herold waren die vergangenen Wochen wohl der reinste Albtraum. Denn am Muttertag erlitt ihr Ehemann Michael Tomaschautzki einen Herzinfarkt. Kurz darauf musste er ins Koma versetzt werden.

Schwabach – Mit einer Video-Nachricht meldet sich die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Diana Herold (49) auf Instagram zu Wort und berichtet ihren Fans, was sie und ihr Ehemann in den vergangenen Wochen erleben mussten: „Michael hat am Muttertag einen schweren Herzinfarkt erlitten. Sein Körper wurde gekühlt und für fast zwei Wochen ins künstliche Koma versetzt. Er hatte eine Lungenentzündung zu überstehen.“

In dem Video sind der TV-Star und ihr Ehemann zu sehen. Michael Tomaschautzki (51) äußert sich zwar selbst nicht, soll aber auch den Wunsch für das Video gehabt haben, wie die 49-Jährige erzählt.

Diana Herold: „Es wird lebenslang eine große Umstellung“

Im Verlauf des Videos wird deutlich, dass lange nicht klar war, ob Michael Tomaschautzki es nach dem künstlichen Koma wirklich nochmal schaffen würde. Für Diana und die ganze Familie sitzt der Schock noch immer tief: „Es wird lebenslang eine große Umstellung für uns als Familie in unseren Gewohnheiten folgen und auch wenn noch nicht alles perfekt ist, so sind wir aus tiefstem Herzen dankbar, dass es alles auf einem guten Weg ist!“

Fans zeigen Mitgefühl für Diana Herold und ihren Mann Michael

Auch ihre Fans kommentieren ihre Video-Botschaft und hoffen das Beste für das Paar und seine Familie. So schreibt eine Userin: „Solche schlimmen Zeiten, so wie ihr das leider erleben, musstet zeigen einem immer wieder, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich freue mich, dass es Michael wieder besser geht und drück die Daumen, dass es so weiter geht. Schicke Euch Beiden ganz viel Kraft und Liebe.“

Rund um die kommende „Sommerhaus der Stars"-Staffel gibt derweil großes Drama, denn laut einem Insider soll es dort zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.