Kumpel Hugh Grosvenor heiratet – aber Harry und Meghan sind nicht dabei

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Die Hochzeit von Milliardär Hugh Grosvenor wird ein gesellschaftliches Großereignis. Sein langjähriger Freund Prinz Harry soll allerdings keine Einladung erhalten haben.

Chester – Wenn man mit einer der mächtigsten Familien der Welt bricht, zieht das weite Kreise. Diese Erfahrung müssen jetzt auch Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42) machen. Denn das Zerwürfnis mit König Charles III. (75), Prinz William (41) und Kate Middleton (41) kostet die Sussexes offenbar die Teilnahme an DER High-Society-Hochzeit des nächsten Jahres in Großbritannien.

Prinz Harry hat das Nachsehen: Hugh Grosvenor lädt lieber William und Kate ein

Am 7. Juni 2024 läuten in der Chester Cathedral in Chester die Hochzeitsglocken für einen der wohlhabendsten Männer des Landes: Hugh Grosvenor (32) gibt seiner Freundin Olivia Henson (32) das Ja-Wort. Grosvenor ist der 7. Duke of Westminster, sein Vermögen wird laut The Sunday Times auf rund zwölf Milliarden Pfund (ca. 14 Milliarden Euro) geschätzt. Und obwohl Prinz Harry eng mit Hugh Grosvenor befreundet ist, fehlt sein Name auf der Gästeliste.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Die Entscheidung soll dem Duke of Westminster nicht leicht gefallen sein, allerdings habe Hugh Grosvenor Bedenken gehabt, es könne an seiner Hochzeit zu Spannungen kommen. Denn wie The Sunday Times weiter berichtet, stehen Prinz Harry und Meghan Markle zwar nicht auf der Gästeliste, Prinz William und Prinzessin Kate jedoch schon. Und auch König Charles und Königin Camilla (76) sollen zur illustren Gästeschar gehören, auch wenn ein Sprecher des Dukes gegenüber dem People-Magazin mitteilen ließ: „Wir sind nicht in der Lage, die Gästeliste zu kommentieren.“

Patenonkel Hugh Grosvenor Der Duke of Westminster ist nicht nur ein guter Freund der britischen Königsfamilie. König Charles ist zudem einer von Hughs Patenonkeln, Grosvenor selbst ist wiederum Pate von Prinz George (10), dem ältesten Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate. Laut Medienberichten soll er auch Patenonkel von Prinz Harrys Sohn Archie (4) sein, offiziell bestätigt ist dies jedoch nicht.

Nach Skandalbuch: Jetzt wenden sich auch enge Freunde von Prinz Harry ab

Ein Aufeinandertreffen von Prinz Harry, Meghan Markle und der britischen Königsfamilie hätte in der Tat für Zündstoff sorgen können, auch wenn man annehmen darf, dass sich die Beteiligten für das Brautpaar zusammenreißen würden.

„Es ist unglaublich schade, dass es bis hierhin kommen musste. Hugh ist einer der wenigen engen Freunde von William und Harry, die immer noch – vor allem auch mit beiden – in Verbindung stehen. Er wünscht sich, dass die beiden ihre Köpfe zusammenstecken und die Sache regeln. Aber ihm ist auch klar, dass dies höchstwahrscheinlich nicht bis zu seiner Hochzeit passieren wird“, erklärt ein Freund des 7. Dukes of Westminster laut Sunday Times.

Prinz Harry und Meghan Markle (links) zählen nicht zu den Gästen, wenn Hugh Grosvenor mit seiner Verlobten Olivia Henson (rechts) im nächsten Juni vor den Traualtar tritt. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire/picture alliance/dpa/Grosvenor2023/PA Media

Nachdem sich die Lage nach der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und der Veröffentlichung von Prinz Harrys Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) etwas beruhigt zu haben schien, hat jetzt „Endgame“ (dt.: „Endspiel“), das neue Skandalbuch von Autor Omid Scobie (42), neues Öl ins Feuer gegossen und die Krise zwischen Prinz William und Prinz Harry befeuert. Nicht verwunderlich, dass Hugh Grosvenor da an seinem Hochzeitstag offenbar lieber auf Nummer sicher gehen will und dem König und dem Thronfolger den Vorzug gibt. Verwendete Quellen: people.com, thetimes.co.uk