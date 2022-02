Kurven-Model Sarina Nowak zurück bei GNTM - diesmal als Gast-Jurorin

Von: Claire Weiss

Sarina Nowak feiert bald ein GNTM-Comeback - aber mit einer neuen Rolle © Instagram/Sarina Nowak & ProSieben/Richard Hübner

2009 nahm Sarina Nowak selbst bei „Germany‘s next Topmodel“ teil. Dreizehn Jahre später begrüßt Heidi Klum sie nun erneut in der Casting-Show. Das heutige Kurven-Model wird in der 17. Staffel als Gastjurorin auftreten.

Mit süßen 16 Jahren lief Sarina Nowak (28) über Heidi Klums Catwalk. Nun feiert die gebürtige Niedersächsin ein Comeback in der ProSieben-Sendung. Allerdings nicht als Kandidatin, sondern als Gastjurorin, wie tz.de berichtet.

Sarina Nowak freut sich bereits auf ihren GNTM-Auftritt

Die News teilte das Curvy Model selbst in ihrer Instagram-Story. Auf Englisch kommentierte die Blodnine: „Bin ganz aufgeregt.“ Sie freut sich bereits auf die Folge, die im März ausgestrahlt werden soll: „Dann werde ich neben Heidi Klum sitzen“.

Sarina Nowak hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert © Imago & Instagram/Sarina Nowak

Auch ProSieben bestätigte das GNTM-Comeback von Sarina Nowak. 2009 war sie das Küken der Sendung und schaffte es auf Platz 6. Heute kehrt sie mit neuem Selbstbewusstsein zu „Germany‘s next Topmodel“ zurück.

Sarina Nowak litt an einer Essstörung

Wenn man sich aktuelle Bilder des Models anschaut, ist Sarina Nowak kaum wiederzuerkennen. Seit ihren GNTM-Tagen hat sie sich stark verändert. Denn zu Beginn ihrer Modelkarriere litt die 28-Jährige unter einer Essstörung, die sie mittlerweile überwunden hat.

Um in das klassische Bild eines Models zu passen, hungerte Sarina Nowak. „Das Abnehmen war eine Quälerei“, gesteht sie im Interview mit Bild. Heute ist sie mit ihrer neuen kurvigen Figur erfolgreicher denn je. Sie zierte das Cover der „Sports Illustrated“ und modelte für Khloé Kardashians Label „Good American“.