Kurz vor der Geburt: Sarafina Wollny hat schon Namen für ihr Baby

Klarheit über Baby Nummer drei

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Schwartz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Deutschlands bekannteste Großfamilie bekommt wieder Nachwuchs. Und in den sozialen Netzwerken stand Sarafina Wollny hierzu Rede und Antwort.

Hückelhoven – In wenigen Tagen ist es so weit. Sarafina Wollny (28) wird zum dritten Mal Mutter. Nach dem jüngsten Babyglück ihrer beider Schwestern Lavinia (23) und Loredana (19) ist nun auch die große Schwester wieder an der Reihe. Kurz vor der Entbindung startete die 28-Jährige auf ihrem Instagram-Account eine Fragerunde. Dabei hat sie auch verraten, dass der Zuwachs im Clan von „Die Wollnys“ auch bereits einen Namen hat.

Sarafina Wollny: Der Name für Baby Nummer drei steht fest

Obwohl als Stichtag für die Geburt der 5. August angesetzt worden ist, wird das Baby voraussichtlich bereits Ende Juli das Licht der Welt erblicken. Der Grund: Schon wie ihre beiden Zwillinge Casey und Emory wird auch das dritte Baby per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Und einen Namen hat die angehende Dreifach-Mama auch schon. Und die fallen bei den Wollnys ja bekanntermaßen etwas exotischer aus.

Die rund 606.000 Follower der TV-Bekanntheit können den Neuzugang im TV-Clan kaum noch erwarten. „Habt ihr schon einen Namen für das Baby?“, fragte ein Fan während einer Fragerunde auf Instagram. „Ja“, antwortete Sarafina Wollny und fügte schlicht hinzu, „Wir haben eine Jungennamen und einen Mädchennamen.“ Mehr wollte die Hochschwangere jedoch nicht verraten.

Sarafina Wollny äußert sich zum Geschlecht ihres dritten Babys

Damit steht allerdings auch fest: Sarafina und Ehemann Peter (39) wissen selbst das Geschlecht ihres Babys noch nicht und wollen sich lieber überraschen lassen. Auf die Frage nach dem „Warum?“, antwortete die 28-Jährige schlichtweg: „Weil es noch mal ein Highlight bei der Geburt ist.“

+ Jetzt herrscht Klarheit: Sarafina Wollny und Ehemann Peter haben einen Namen für ihr drittes Baby. © instagram.com/stories/sarafina_wollny & instagram/sarafina_wollny

Der Wollny-Clan lässt sich für die Namenswahl gerne von Filmen, Serien und Stars inspirieren. So war es auch bei der Namenswahl bei Sarafinas Söhnen. Die Zwillings-Mama verriet, dass der Name Casey von der Figur Matthew Casey aus der TV-Serie „Chicago Fire“ abstammt. Den Name Emory dagegen hätte Mama Silvia Wollny (58) in Thailand aufgeschnappt.

Ihre Schwangerschaft dokumentiert Sarafina fleißig in den sozialen Medien. Erst vor wenigen Wochen präsentierte Sarafina Wollny stolz ihren Babybauch den Fans. Verwendete Quellen: instagram.com/sarafina_wollny, instagram.com/stories/sarafina_wollny, tag24.de

Rubriklistenbild: © instagram.com/stories/sarafina_wollny & instagram/sarafina_wollny