Im Rolls-Royce: Schlagerstar Thomas Anders vor Konzert von Polizei eskortiert

Von: Lisa Klugmayer

Was für ein Empfang! Thomas Anders stand vor wenigen Tagen in Valletta auf der Bühne. Zuvor wurde er mit einer eigenen Polizeieskorte und im Rolls-Royce zum Hotel gefahren.

Valletta/Malta - Ehre, wem Ehre gebührt: Thomas Anders ist nicht nur in Deutschland ein großer Star. Der Schlagersänger hat Fans auf der ganzen Welt und spielt noch immer regelmäßig große Konzerte in verschiedenen Ländern. Vor ein paar Tagen durften sich seine maltesischen Fans auf ein Konzert freuen. Doch Thomas Anders fährt nicht einfach mit dem Taxi vom Flughafen ins Hotel. Nein, er wird in einem Rolls-Royce mit der Polizei eskortiert, wie tz.de berichtet.

Im Rolls-Royce mit Polizeieskorte: Thomas Anders gibt Konzert auf Malta

„Hallo Malta“, begrüßt Thomas Anders seine 139.000 Instagram-Fans. Und der Schlagerstar bekommt eine ihm würdige Begrüßung - Oldtimer und Polizei-Eskorte inklusive -, wie er weiter erzählt. „Ich bin gerade gelandet und werde von der Polizei zu meinem Hotel eskortiert. Danke für dieses herzliches Willkommen mit diesem wunderschönen historischen Rolls-Royce!“

„Ich freue mich auf das Konzert morgen Abend und auf meine Fans. Wir werden eine tollte Zeit haben. Euer Thomas Anders“, so der Schlagerstar abschließend. Polizeieskorte und Luxus-Oldtimer? Ein Empfang der besonderen Art. Wie er zu diesem Privileg kommt, erklärt er nicht. Das stört seine Fans aber auch nicht weiter. Sie sind richtig begeistert, von Neid und Missgunst, keine Spur.

Fans von Thomas Anders total aus dem Häuschen: „Hat man auch nicht jeden Tag“

Seine Fans sind von dem extravaganten Willkommen wohl genauso begeistert, wie Thomas Anders selbst. Unter dem Video sammeln sich Kommentare wie „Mit Polizeieskorte hat man auch nicht jeden Tag“, „Das ist ja wirklich sehr schön, mit einem Rolls-Royce ins Hotel zu fahren.“ oder „Mit Polizeieskorte?! DU BIST ES!!!“.

Thomas Anders wird auf Malta mit einer Polizei-Eskorte zum Hotel gebracht. Seine Fans sind davon richtig begeistert, wie diese Kommentare zeigen. (Fotomontage) © Instagram/Thomas Anders

