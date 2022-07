„Kurzfristig ausgebremst“: Anna-Carina Woitschack meldet sich nach Krankheit zurück

Anna-Carina Woitschack meldet sich nach Krankheit zurück © Instagram/anna.carina.woitschack

Anna-Carina Woitschack enthüllte, dass sie sich wegen ihrer Krankheit kurzzeitig ausruhen musste. Die Künstlerin gab ein Update zu ihrer Gesundheit.

Köln – Anna-Carina Woitschack (29) verriet gegenüber ihren Followern, dass sie vor kurzem mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen hatte. Die „Mach das nochmal mit mir“-Interpretin teilte mit ihren Fans jetzt ein Update zu ihrem gesundheitlichen Zustand und verriet dabei, dass es ihr schon wieder besser gehen würde.



Über ihre Instagramstory verkündete die Partnerin von Stefan Mross (45) den Grund dafür, warum sie kurzfristig eine Pause einlegen musste. Die blonde Schönheit ließ ihre Fans an einem Spiegel-Selfie von sich teilhaben, auf dem sie in einem sportlichen Outfit in Schwarz zu sehen ist und nach ihrer überstandenen Krankheit zufrieden in die Kamera lächelt.

Im Rahmen ihres Postings schien sich die Sängerin kurz vor einem sportlichen Workout zu befinden und posierte in ihrem Sport-Outfit, welches sie mit weißen Turnschuhen kombinierte. Zu ihrem Social-Media-Beitrag schrieb sie: „Ein Magen-Darm-Infekt hatte mich kurzzeitig etwas ausgebremst, bin aber wieder am Start.“ Scheint ganz so, als ob sich der Star nach dem Infekt inzwischen wieder gut erholen konnte!