Kuschelige Weihnachtszeit: Victoria und Estelle von Schweden im Einsatz

Von: Susanne Kröber

Prinzessin Estelle (links) und Kronprinzessin Victoria sehen sich immer ähnlicher – vor allem, wenn sie wie an Heiligabend im Partnerlook auftreten. (Fotomontage) © IMAGO/TT

Auch an Heiligabend sind die schwedischen Royals unermüdlich im Einsatz. Dabei zogen vor allem Kronprinzessin Victoria und Estelle alle Blicke auf sich.

Mehr zum Thema Victoria und Estelle von Schweden im kuscheligen Weihnachtseinsatz

Stockholm – Die schwedische Königsfamilie hat ein Herz für alle, die an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten müssen. Kronprinzessin Victoria (46), Prinz Daniel (50), Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) von Schweden besuchten an Heiligabend das Zollamt im Hafenterminal Värtahamnen in Stockholm. Dabei sorgte vor allem der Look von Mutter und Tochter für Begeisterung.

24royal.de zeigt Ihnen, wie Victoria und Estelle von Schweden im kuscheligen Partnerlook überzeugten.

Auch auf Prinz Oscar wartete ein Highlight – er durfte mit seiner Schwester den Hund der Zollstation knuddeln. „Schöne Initiative, einen Teil von Weihnachten zu opfern, um an einem solchen Tag Ihre Wertschätzung für diejenigen zu zeigen, die arbeiten“, freute sich ein User bei Instagram über den Einsatz der schwedischen Royals.