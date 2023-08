Wie eine Braut: Charlène von Monaco tanzt und lacht mit Albert auf traditionellem Rotkreuzball

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Was für ein unvergesslicher Auftritt von Charlène von Monaco und Ehemann Albert. Beim Rotkreuzball zog die Fürstin ganz in Weiß alle Blicke auf sich.

Monaco – Alle Augen richteten sich auf die Beifahrertüre der dunklen Limousine, nachdem Albert II. (65) im eleganten weißen Blazer, mit marineblauer Hose und roter Fliege aus dem Font entstiegen war. Kommt sie oder kommt sie nicht zum traditionellen Rotkreuzball im Salle des Etoiles des Sporting Club in Monte-Carlo? Und sie erschien: Wie eine Lichtgestalt strahlte Charlène von Monacos (45) ganz in Weiß gekleidet und trat an die Seite ihres Ehemannes, um die Moderatoren des Abends und die Jugendpräsidentin in Form von Prinzessin Stéphanie von Monacos (58) jüngste Tochter, Camille Gottlieb (25) zu begrüßen.

Charlène von Monaco erschien strahlend wie eine Braut ganz in Weiß

Das erprobte Trio verbreitete sofort Glanz und Glamour: Als Charlène mit einem ihr überreichten Blumenstrauß dem Saal entgegenschritt, fühlte man sich bei ihrem stolzen Anblick sofort an den Weg zum Alter erinnert. Die Fürstin strahlte in einem weißen bodenlangen, mit Strasssteinen besetzten, hochgeschlossenen Kleid mit langen transparenten Ärmeln und Cut out Rückenausschnitt. An ihren Ohren baumelten ausgefallene Ohrringe von Van Cleef & Arpels, eine kleine weiße Clutch rundete das bräutliche Ensemble ab.

Schwäche, Styling, Sonderfall: Elf fürstliche Geheimnisse über Charlène von Monaco Fotostrecke ansehen

Mit Alberts Nichte, Influencerin Camille Gottlieb in einem violetten Pailletten-Tüll-Kleid des libanesischen Designers Zuhair Murad zeigt sich der Gramaldi-Clan als harmonische Dreierspitze. Eine familiäre Note erhielt der fürstliche Auftritt mit Charlènes Bruder Gareth Wittstock (43) und dessen Ehefrau Roisin im Schlepptau. Nach der feierlicher Eröffnung stürzten sich alle ins Leben bei der monegassischen Traditionsveranstaltung, die sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer fulminanten Spendengala entwickelt hat.

Rotkreuzball seit 1948 Das Rote Kreuz von Monaco wurde 1948 gegründet. Im selben Jahr fand der erste Ball statt, der sich zu einer der größten Wohltätigkeitsveranstaltungen der Welt entwickelte. Fürst Albert ist der Präsident des monegassischen Roten Kreuzes, seine Frau die Vizepräsidentin. Camille Gottlieb führt seit 2021 den Vorsitz für die jugendlichen Beteiligten.

Charlène von Monaco hat ihr Lächeln zurückgewonnen

Als Verlobte tanzten Albert von Monaco und seine damalige Freundin Charlène Wittstock eng umschlungen am Rotkreuzball in Monaco im Jahr 2010. Im Jahr 2023: Das fast gleiche Bild – Charlène strahlt in Weiß, das Paar wirkt glücklich und gelöst (Fotomontage). © Lionel Cironneau/dpa & Lionel Guericolas/Imago

Mit 800 Gäste wurde gefeiert, geplaudert und gelacht, der britische Popstar Robbie Williams (49) sorgte für Stimmung – und zum krönenden Abschluss gab es ein riesiges Feuerwerk. Doch noch mehr Funkenflug konnte in dem Moment gesehen werden, als Fürst und Fürstin gemeinsam die Tanzfläche eroberten. So viel Einigkeit ist selten geworden, die Gerüchte um eine handfeste Beziehungskrise und sogar von baldiger Scheidung hatten in den letzten Monaten so überhandgenommen, dass der Palast sich gezwungen sah, ein offizielles Dementi herauszugeben.

Seitdem stehen Fürst und Fürstin unter immenser Beobachtung. Doch beim wichtigsten Event im Terminkalender der monegassischen Royals, der 74. Gala de la Croix-Rouge monégasque, stimmte einfach alles. Das Paar plauderte entspannt zur Tanzeinlage, Charlène versprühte Charme und Wärme, der Fürst lachte und hatte seine sonst häufig grimmige Miene daheim gelassen. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass Albert Schwestern Caroline von Hannover (66) und Prinzessin Stéphanie Charlène das Feld überlassen hatten, bei den Feierlichkeiten zu Rainiers (81, † 2005) von Monacos 100. Geburtstag hatte das Bild der fürstlichen Familie noch ganz anders ausgesehen. Verwendete Quellen: monacomatin.mc, Instagram @hshprincealbertii