Lächerliche Beträge: Barbara Schöneberger verdient mit ihrer Musik kaum Geld

Barbara Schöneberger hat insgesamt vier Alben veröffentlicht. Mit der Musik verdient sie trotzdem kaum Geld, wie sie in ihrem Podcast verriet.

Berlin – Barbara Schöneberger (49) ist als Moderatorin, Schauspielerin und Podcasterin erfolgreich – als Sängerin verdient sie allerdings nahezu kein Geld. Dabei hat die Ikone des deutschen Fernsehens bereits mehrere CDs veröffentlicht. Von den Einnahmen sieht sie kaum etwas und Spotify lohnt sich schon gar nicht.

Barbara Schöneberger: Schon vier Alben auf dem Markt

Schon 2007 brachte Barbara Schöneberger ihr erstes Album heraus. Das selbstironische Werk trug den Titel „Jetzt singt sie auch noch!“ und beinhaltete auch die Kult-Single „Männer muss man loben“. 2009 kam ihr zweites Album „Nochmal, nur anders“ heraus, gefolgt von „Bekannt aus Funk und Fernsehen“ von 2013. Ihr viertes Album veröffentlichte Barbara Schöneberger 2018. Es trug den Titel „Eine Frau gibt Auskunft.“

Das ist eine ansehnliche Sammlung an Songs, die die Moderatorin bereits produziert hat. Trotzdem verdient sie zumindest von Seiten der GEMA und Spotify damit so gut wie gar kein Geld. In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, ein Podcast von „barbar radio“, sprach sie nun mit Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloss (38) über die traurige Tantiemen-Ausbeute.

Barbara Schöneberger im Gespräch mit Stefanie Kloss: So viel Geld verdient man heute mit Musik

In ihrem Podcast sprach Barbara Schöneberger ausführlich mit Silbermond-Sängerin Stefanie Kloss über das Thema Geld. Ein absoluter Tabu-Bruch, wenn man ihren Podcast-Produzenten Clemens fragt: „Aber hallo! Ihr habt so eine Art Tabu-Bruch begangen, kann man schon fast sagen: Über Geld reden im deutschen Showbiz.“ Barbara erwiderte nur frech: „Ja, ich wollte natürlich unbedingt wissen, wie viel Geld sie hat. Man stellt sich doch vor, Silbermond, die wissen gar nicht mehr wohin mit der Kohle. Die fahren alle nur noch Jaguar und Ferrari und wohnen in so großen Villen auf Ibiza.“

Diese Vorstellung ist aber weit entfernt von der Realität. Nicht nur, weil Stefanie Kloss und ihre Band bodenständig geblieben sind, und noch heute als Band-Portemonnaie einen kleinen roten Scout-Geldbeutel mit Klettverschluss nutzen. Sondern auch, weil sie gar nicht so viel Geld verdient, wie die Leute vielleicht annehmen. „Bist du interessiert an Anhäufung von Finanzen?“, fragte Barbara, woraufhin Stefanie antwortete, dass sie definitiv ein sparsamer Mensch sei. Das Einzige, wofür sie gern auch mal etwas mehr Geld ausgibt: „Jacken für Auftritte. Da kann ich schon gut Geld für ausgeben. Aber ich nenne das Arbeitskleidung.“ Außerdem erzählt sie: „Als das erste Gema-Geld kam, habe ich ganz viel Geschenke gekauft für meine Familie.“

Beim Stichwort GEMA muss Barbara Schöneberger lachen. Dann erzählt sie: „Wenn bei mir das GEMA-Geld kommt, ich habe ja auch ein paar CDs gemacht, dann sagt meine Agentur immer: Wir haben auf den 20 Prozent Agentur-Anteil verzichtet, weil der Beitrag so gering war, das wäre nicht gegangen.“ So klein seien die Zeilen in der Excel-Tabelle gar nicht. „Also ich kriege manchmal 8,20 Euro und einmal hatte ich 17,00 Euro oder so.“ Stefanie kennt das Leiden und fügt noch hinzu: „Und auf die Spotify-Abrechnung brauchst du gar nicht mehr draufgucken, das ist krass.“ Mit ihrem letzten Gast führte Barbara Schöneberger ein ebenfalls spannendes Gespräch – über Angela Merkel (68) in der Sauna …Verwendete Quelle: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“