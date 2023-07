Nach vier Ehejahren: Simone Ballack lässt sich scheiden

Vier Jahre lang war Simone Mecky-Ballack mit Andreas Mecky verheiratet, nun ist die Ehe gescheitert. In einem Interview bestätigt die TV-Bekanntheit das Beziehungsende.

Gardasee – 2019 gaben sich Simone Mecky-Ballack (47) und Andreas Mecky (50) das Jawort. Doch die Ehe musste in den letzten Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Den tragischen Tod von Simones Sohn Emilio (†18). Dadurch veränderte sich die Welt von Simone komplett. Nun bestätigt die 47-Jährige, dass sie und ihr Noch-Ehemann Andreas sich scheiden lassen.

Simone Mecky-Ballack: „Ich bin jetzt glücklicher Single“

Im August 2021 verstarb Simones Sohn Emilio in Portugal bei einem Quad-Unfall auf dem Grundstück seines Vaters Michael Ballack (46). Er war gerade einmal 18 Jahre alt. Ein tragischer Verlust, der das Leben von Simone Ballack komplett veränderte. Laut RTL gaben sie und ihr Ehemann Andreas sich in den schweren Stunden Trost und Halt. Am Ende schien es aber nicht mehr gereicht zu haben, denn jetzt gibt der TV-Star das Ehe-Aus bekannt.

Auf Nachfragen von RTL bestätigt Simone, dass ihre Ehe gescheitert ist. „Ja, es stimmt, wir lassen uns scheiden“, so die 47-Jährige. Auch vom Alltag gönnt sich Simone gerade ein Auszeit. Im Moment macht sie Urlaub am Gardasee und scheint die Trennung gut zu verkraften. „Sonst ist bei mir alles gut. Ich bin jetzt glücklicher Single und gönne mir einen Spontan-Single-Urlaub“, erklärt Simone weiter.

Simone Mecky-Ballack & Andreas Mecky: So kam es zum Liebes-Aus

Bereits im vergangenen Jahr brachte BILD Gerüchte in Umlauf, dass Simone Mecky-Ballack & Andreas Mecky mit einer Ehekrise zu kämpfen hätten. Demnach soll sich die 47-Jährige in ihrem Schmerz um Sohn Emilio mehr Unterstützung von ihrem Mann gewünscht haben. Der wiederum hätte sich beklagt, dass Simone ihre Trauer oft an ihm auslasse. Die beiden hätten sich zunächst jedoch immer wieder zusammengerauft.

Ehe-Aus nach vier Jahren: Nachdem es bereits Gerüchte um eine Trennung gab, bestätigt Simone Ballack-Mecky nun, dass sie und Andreas Mecky sich scheiden lassen. © Hans-Rudolf Schulz/IMAGO; IMAGO / Eventpress

Wie die Bunte berichtet, soll Andreas Mecky schon vor einem Jahr eine neue Wohnung gesucht haben. Vor drei Wochen soll er endgültig das gemeinsame Zuhause am Starnberger See verlassen haben. Den größten Halt findet Simone nun bei ihren Kindern. Schon vor einem Jahr erklärte sie im Bunte-Interview: „Meine Söhne Louis und Jordi sind der Grund dafür, dass mein Leben weitergeht.“

Jetzt hat Simone Ballack ihr Zuhause wieder für sich allein: Vor wenigen Wochen erst gab die ehemalige Spielerfrau Einblick in ihre Luxusvilla am Starnberger See. Verwendete Quellen: RTL, Bild, Bunte