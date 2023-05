LaFee „beseelt und glücklich“ über ihre Schwangerschaft

LaFee hält ihre Fans via Instagram noch immer auf dem Laufenden. So lud sie kürzlich zu einer Fragerunde ein und beantwortete Fragen zu ihrer Schwangerschaft.

In den 2000er-Jahren war die Sänger LaFee aus den deutschen Musikcharts nicht wegzudenken und ein Idol vieler Teenager. Als ihr mit ihrem Hit „Virus“ im Jahr 2006 der Durchbruch gelang, war die Sängerin erst 15 Jahre alt. Mehrere, gar nicht einmal so kurze Ausflüge in die Schauspielerei.

Schließlich kehrte Christina Klein, wie LaFee mit bürgerlichem Namen heißt, zur Musik zurück. Im August 2021 veröffentlichte sie „Zurück in die Zukunft“, das hoch in den deutschen Charts einstieg. Auf dem Album interpretiert die Sängerin große deutschsprachige Hits der 1980er-Jahre.

LaFee hat privat ihr Glück gefunden

Doch auch privat läuft es bei der 32-Jährigen super. Im Jahr 2022 teilte sie ihren Fans auf Instagram mit, dass sie ihrem Partner das Ja-Wort gegeben hat. Dazu gab es traumhafte Fotos von der Hochzeitsfeier auf Schloss Arff. Ende April folgte dann eine weitere schöne Nachricht, als die Sängerin ein Foto von sich teilte, auf dem sie mit einem großen Schwangerschaftsbauch zu sehen ist.

„Wir haben die Sonne in vollen Zügen genossen. Liebe für euch alle“, lautete die Bildunterschrift, die inklusive Baby-Emoji kam. In einer Instagram-Fragerunde beantwortete sie dann auch einige persönliche Fragen der Fans. So erzählte sie: „In der Schwangerschaft geht es mir bis dato sehr, sehr gut. Ich bin beseelt und glücklich und sehr, sehr dankbar und bisher alles komplikationsfrei verlaufen ist.“ Im Juli soll das Baby auf die Welt kommen.