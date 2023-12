„Lambo“-Metzger Steffen erlaubt sich den nächsten Patzer bei „Bauer sucht Frau“

Von: Lisa Klein

So richtig will es bei Steffen und Kathrin nicht laufen. Die beiden sind alles andere als das Traumpaar bei „Bauer sucht Frau“. Was in Folge acht schief läuft, lesen Fans hier:

Die Hofwoche für Steffen und seiner Auserwählten startet mehr als holprig. Der selbsternannte „Lamborghini-Landwirt“ sucht bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe – und hat Hofdame Kathrin zum Kennenlernen eingeladen. Doch das läuft bislang eher schlecht als recht. Schon bei der Ankunft gibt es den ersten Patzer: Im Lamborghini ist kein Platz für Kathrins Koffer. Steffen lässt daraufhin seine Hofdame erstmal am Bahnhof stehen – und fährt zweimal hin und her. In der achten Folge der 19. Staffel wird es dann richtig übel.

Wie echo24.de berichtet, lässt Steffen seine Hofdame bei „Bauer sucht Frau“ eiskalt „knöcheltief im Mist“ stehen.

Ob es nach dem schwierigen Start noch eine Chance gibt für die beiden? Kathrin sucht am Ende der Folge das Gespräch mit dem Metzger – die beiden reden Klartext. (lis)