Hollywood-Star stirbt kurz vor Veröffentlichung seines größten Films

Die Schauspieler Lance Reddick und Ian McShane im Jahr 2023 am Set des neuen John Wick-Films. © IMAGO / Everett Collection

Hollywood-Star Lance Reddick, bekannt aus der Serie „The Wire“ und der Filmreihe „John Wick“, ist am Freitag plötzlich verstorben – nur wenige Tage vor der Premiere seines wohl größten Filmes.

Los Angeles - Im vierten Teil der Thriller-Reihe „John Wick“ kämpft Keanu Reeves als schwarz gekleideter Titelheld rund um den Globus gegen eine internationale Verbrecherorganisation – er jagt auf dem Pferd durch eine Wüste und rast im Auto durch die Straßen von Paris. Auch die Darsteller Laurence Fishburne, Lance Reddick und Ian McShane sind in „John Wick: Kapitel 4“ wieder mit dabei. Teil vier des Thrillers „John Wick“ könnte zu einem der „definierenden Actionfilme“ unserer Zeit werden, wie das Filmportal Moviepilot schreibt, die ersten Kritiken zu dem Streifen fielen bislang überragend aus. Doch Lance Reddick, der im John Wick-Universum den Hotel-Concierge Charon spielt, wird die Premiere seines wohl größten Films nicht mehr erleben. Der Hollywood-Star starb am Freitag überraschend in Los Angeles – nur wenige Tage bevor sein Film am 23. März in die Kinos kommt.

Hollywood-Star Reddick stirbt am Freitag in seinem Haus in Los Angeles

Um 13.30 Ortszeit (9.30 Uhr deutscher Zeit) wurde die Polizei am Freitag (17. März) zum Haus des Schauspielers Lance Reddick in Los Angeles gerufen, wie US-Medien berichten. Der Musiker und Schauspieler sei im Alter von 60 Jahren eines natürlichen Todes verstorben, teilte seine Agentin Mia Hansen der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mit. Die genaue Ursache für den plötzlichen Tod wurde zunächst nicht genannt. „Lance wird sehr vermisst werden“, so Hansen in einer Erklärung. „Bitte respektieren Sie zu diesem Zeitpunkt die Privatsphäre seiner Familie.“ Reddick hinterlässt seine Frau Stephanie sowie eine Tochter und einen Sohn.

Lance Reddick als Cedric Daniels in der US-Serie The Wire (Archivbild). © Imago /Image courtesy Mary Evans Picture Library / Ronald Grant Archive / Mary Evans

Das waren die bekanntesten Rollen des Hollywood-Stars Lance Reddick

Reddick war vor allem für zwei Rollen bekannt. Er spielte Charon, den Concierge des New Yorker Hotels „The Continental“, wo Auftragsmörder aus aller Welt absteigen. Der gebürtig aus Maryland im US-Bundesstaat Baltimore stammende Schauspieler machte seinen Charakter Charon ohne viel Aufhebens zum Sympathieträger. John Wick vertraute dem Concierge in einer Szene sogar seinen heißgeliebten Hund an.

Weltweite Aufmerksamkeit aber bekam Reddick mit einer Rolle als Polizist in seiner Geburtsstadt Baltimore: Als Lieutenant Cedric Daniels in der bahnbrechenden Drama-Serie „The Wire“ leitete Reddick ab 2002 eine Untersuchungseinheit im Bereich der organisierten Kriminalität. In dieser Rolle zeigte Reddick seine starke schauspielerische Präsenz mit einem Charakter, der an sich eher zurückhaltend, streng professionell und ein wenig spröde war. Weitere Auftritte hatte der Schauspieler etwa in den Serien Young Sheldon, Resident Evil, The Blacklist, Bosch, Castle, Fringe, Lost, CSI Miami und The West Wing.