Lange Mähne: So sah Prinzessin Diana vor ihrer Ehe mit Charles aus

Nicht zu erkennen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Susanne Kröber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Hochzeit mit Prinz Charles machte Diana Spencer zur meistfotografierten Frau der Welt, ihr Look wurde millionenfach kopiert. Doch welche Frisur trug Diana eigentlich früher?

London – Diana Spencer (36, † 1997) war gerade einmal 16 Jahre alt, als sie König Charles III. (74), dem damaligen Thronfolger, zum ersten Mal begegnete. Drei Jahre später begann die Beziehung von Charles und Lady Di, die dadurch ins Rampenlicht katapultiert und fortan auf Schritt und Tritt von Reportern verfolgt wurde. Unvergessen die Fotos, die die damalige Erzieherin im Kindergarten in einem Rock zeigen, der aufgrund der Sonneneinstrahlung scheinbar durchsichtig zu sein schien. Schon damals trug Diana ihre Haare relativ kurz.

Schon gewusst? Prinzessin Diana hatte früher lange Haare

Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Charles 1981 und der Geburt der beiden Söhne Prinz William (41) und Prinz Harry (38) avancierte Prinzessin Diana zur absoluten Stilikone. Aber nicht nur ihre Outfits sorgten regelmäßig für Schlagzeilen, auch mit ihren Frisuren wurde Lady Di zur Trendsetterin. Dauerwelle, auftoupierte Haare, voluminöser Schnitt – ein absolut moderner Look für die damalige Zeit.

So ikonisch war das Aussehen von Lady Di, dass völlig in Vergessenheit geraten ist, wie Diana Spencer aussah, bevor Prinz Charles in ihr Leben trat. Denn Diana trug tatsächlich nicht immer eine Kurzhaarfrisur. Auf alten Aufnahmen, die die sie mit langen Haaren und Boho-Hut zeigen, ist die junge Diana kaum zu erkennen. Aber mit dem Ende der Flower-Power-Bewegung der frühen 1970er Jahre verabschiedete sich Lady Di von ihrer langen Mähne und setzte fortan auf ihren Kurzhaarschnitt, der zum Kult werden sollte.

Diese Schauspielerinnen verkörperten bereits Prinzessin Diana: Caroline Bliss – 1982 in „Charles & Diana: A Royal Love Story“

Catherine Oxenberg – 1982 in „Die Romanze von Charles und Diana“ und 1992 in „Charles and Diana: Unhappily Ever After“

Nicola Formby – 1992 in „Zwischen Bett und Thron – Die Frauen von Windsor“

Serena Scott Thomas – 1993 in „Diana – Die wahre Geschichte“

Julie Cox – 1996 in „Diana“

Amy Seccombe – 1998 in „Diana – Königin der Herzen“

Michelle Duncan – 2005 in „Charles und Camilla – Liebe im Schatten der Krone“

Genevieve O’Reilly – 2007 in „Diana – Die letzten 24 Stunden“

Naomi Watts – 2013 in „Diana“

Kristen Stewart – 2021 in „Spencer“

Emma Corrin – 2020 in „The Crown“, Staffel 4

Elizabeth Debicki – 2022 in „The Crown“, Staffel 5

„Es hat zwei Jahre gedauert“: Star-Friseur musste Prinzessin Diana Dauerwelle abgewöhnen

In den 1990er Jahren kam erneut Bewegung in Prinzessin Dianas Look. Star-Friseur Sam McKnight (68), der Diana 1990 für ein Vogue-Fotoshooting wirkungsvoll mit nach hinten gekämmten Haaren in Szene setzte, arbeitete sieben Jahre lang als ihr persönlicher Hairstylist. 2022 verriet McKnight in einem Interview mit der britischen Vogue, wie es zu dem kultigen Haarschnitt kam. Denn beim Fotoshooting wirkten Dianas Haare kürzer als sie eigentlich waren. „Ich habe es vorgetäuscht, weil wir ihren Look modernisieren und sie vom 80er-Jahre-Stil wegbringen wollten“, so der Star-Friseur.

+ Hätten Sie sie erkannt? Bevor Prinzessin Diana zum royalen Superstar wurde, trug sie ihre Haare einige Zeit lang. (Fotomontage) © IMAGO/United Archives/ZUMA Wire

Als Prinzessin Diana ihn daraufhin gefragt habe, was sie seiner Meinung nach mit ihrer Frisur machen solle, empfahl ihr Sam McKnight, die Haare abzuschneiden. Dennoch sei es ein langwieriger Prozess gewesen, denn „große Veränderungen erzeugten zu viel Aufmerksamkeit in der Presse“, so der Hairstylist. Außerdem sei es Lady Di schwergefallen, sich von ihrer geliebten Dauerwelle zu verabschieden. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis ich ihr die altmodischen Dauerwellen abgewöhnt habe. Ich musste sie davon überzeugen, dass sie sie nicht wirklich brauchte.“ Auch knapp 26 Jahre nach ihrem Tod gilt Diana heute noch als Stilikone – und ebnete mit ihrem Look den Weg für andere Royals wie Charlène von Monaco (45), die mit ihren Frisuren ebenfalls ein Statement zu setzen weiß. Verwendete Quellen: vogue.co.uk

Rubriklistenbild: © IMAGO/PA Images/ZUMA Wire