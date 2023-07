Nino de Angelo: Er will in Las Vegas heiraten

Von: Maria Zsolnay

Nino de Angelo und Freundin Simone Lux im Biergarten © Heinz Weissfuss

Im Internet feierte er erst kürzlich seine Auferstehung: in einem geschmacklosen Youtube-Video wurde Nino de Angelo (59) für tot erklärt. Daraufhin meldete er sich via Instagram zu Wort – und zeigte allen: er ist quicklebendig. Und auf dem Weg zu einem bemerkenswerten Comeback. Seine zwei letzten Alben, in denen er seine turbulente Lebens- und Leidengeschichte Krankheiten, Mißverfolge, vier Scheidungen) ehrlich-rockig verpackte, verkaufen sich bestens. So gut, dass er im Herbst zum allerersten Mal in seinem Leben auf Tournee geht! „Der Höhepunkt meiner Karriere“, sagt er. Auch privat wird noch einer folgen: Am 18. Dezember, seinem 60. Geburtstag, wird er seine Freundin ­Simone Lux in Las Vegas heiraten, verrät er tz-Kolumnistin Maria Zsolnay bei seinem Blitzbesuch in München – im Augustiner Biergarten, auf einen Schluck Helles.



Für eine kürzlich überstandende Kehlkopfentzündung sehen Sie ziemlich gut aus...



Er ist Lungenkrank - und raucht trotzdem

Nino de Angelo: Ja, ich war gerade wieder bei Werner Mang am Bodensee, er gibt mir Infusionen, drückt mir die Vitamine rein. So alle drei Monate machen wir das.



Aber das Rauchen können Sie offensichtlich nicht lassen, obwohl die Ärzte bei ihnen die Lungenkrankheit COPD diagnostiziert haben.



Ich habe immer geraucht. Ich will mir das nicht nehmen lassen. Ich weiß, wie sehr ich die Zigaretten liebe und einen Schluck Whisky wenn ich arbeite, also wenn ich meine Songs schreibe. Ich muss mich da reinfallen lassen und das kannst du nicht stocknüchtern. Und so lange es mich nicht umbringt...



Na ja auf lange Sicht vielleicht schon..



„Die Zeit ist abgelaufen“ - solche Kommentare tun weh

Und morgen werde ich vom Baum erschlagen. Nein, ich hatte zuviele Krankheitsgeschichten. Ich glaube nicht mehr an die Schulmedizin, außer man bricht sich ein Bein oder so. Ich muss auf meine innere Stimme hören. Dann wären mir auch meine Mißerfolge und Scheidungen erspart geblieben. Das, was ich jetzt mache, das bin ich. Weil mir keiner reinquatscht. Ich hab oft gedacht, meine Zeit ist abgelaufen. Solche Kommentare gab es genug. Weißt Du wie weh das tut? Dann kam die Pandemie und ich dachte mir, ich schreib einfach mal mein Leben auf.



Verpackt in rockigen Songs, keine Schlager mehr.



Meine Geschichten sind alle wahr und gelebt. Authentisch. Ich beschreib das auf meine Art und Weise und die kommt an. Es ist nicht zu intellektuell. Ich sehe mich ja selber als Straßenköter (lacht). Ich hab auch keine Starallüren. Und ich will mich nicht wieder in dieses Karussell reinpressen lassen.



Von wem?



Von irgendeinem Management und Booking-Agenturen. Simone und ich machen jetzt alles selbst. Ich seh das ganz locker, ich mach das, was mir Spaß macht. Was nicht, sag ich ab. Und: ich war noch nie so erfolgreich wie jetzt – mit einem Album und einer Tour. Ich hatte zwar diesen Single-Hit Jenseits von Eden, aber damit bin ich nur rumgetingelt, jetzt geh ich auf eine Konzertournee!



Sie wollen vom Allgäu in die Toskana ziehen

Haben Sie noch mehr ­Pläne?



Natürlich, Mein Buch, das so heißt wie das letzte Album, Gesegnet und verflucht, möchte ich gern noch verfilmen. Vielleicht macht das ja mein guter Freund Til Schweiger Der ist wie ich, ehrlich und trägt sein Herz auf der Zunge und schleimt nicht rum.



Vorher wird aber noch geheiratet, oder?



Ja! Das ist mein Geschenk zu meinem Geburtstag, ich heirate die Frau, die ich liebe. Nicht in Deutschland, sondern in Las Vegas. Und zwar nur wie beide. Ich habe vier Mal geheiratet, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen.



Auch Ihre drei Kinder nicht?



Zu dem Kleinsten habe ich leider keinen Kontakt, das geht mit der Mutter nicht, das gibt nur Streit und bringt nichts. Aber die Türen stehen für meinen Kleinen immer offen.



Bleiben Sie auf Dauer im Allgäu, auf dem Pferdehof?



Nein, ich will nach Italien. Spätestens in fünf Jahren wollen wir ganz in der Toskana leben. Wir haben dort schon etwas im Auge. Nächste Woche fahren wir hin und sehen es uns an.