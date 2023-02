„Lass meine Mutter in Ruhe“: Jenny Frankhauser tobt, weil Oliver Pocher Iris Klein terrorisiert

Von: Matthias Kernstock

Nach der angeblichen Affäre von Peter Klein und Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke macht sich Moderator Oliver Pocher über den öffentlichen Rosenkrieg lustig. Nun platzt Tochter Jenny Frankhauser der Kragen: „Lass meine Mutter in Ruhe“.

Update 6. Februar 2023: Das Drama um die Ehe von Peter und Iris Klein nimmt kein Ende. Am Sonntag rätselten die Dschungelcamp-Zuschauer, ob die angebliche Affäre jetzt doch aufgeflogen sei. Yvonne Woelke und Peter Klein wurden im Aufzug gefilmt und sollen sich auf dem Video geküsst haben. Deswegen nahm die ehemalige „Unter uns“-Darstellerin Woelke mittlerweile Stellung.

Schlagabtausch zwischen Iris Klein und angeblicher Affäre Yvonne Woelke

Die verschmähte Iris Klein reagierte ebenfalls bei Instagram und attackierte die angebliche Affäre ihres Mannes Peter Klein: „Auf zum nächsten verheirateten Mann“, so das vernichtende Urteil von Iris Klein zu Yvonne Woelke.

Jenny Frankhauser platzte nun bei Instagram der Kragen wegen der ständigen Häme von Comedian Oliver Pocher. © RTL+, Instagram

Iris Kleins Tochter Jenny Frankhauser scheint der Rosenkrieg schwer zu belasten. Nun attackiert die Schwester von Daniela Katzenberger Comedian Oliver Pocher, der sich immer wieder über das Familiendrama lustig macht. Bei Instagram lästerte Pocher am Sonntag über ein Bild der Kleins. Darauf sitzen Iris und Peter vor einer Alu-Packung Nudeln. Dazu schrieb Pocher: „Toll, wenn man so bei Matsche Tortellini, Lasagne/Spaghetti aus der Aluverpackung wieder zueinander findet …“

„Lass meine Mutter in Ruhe“: Jenny Frankhauser tobt, weil Oliver Pocher Iris Klein terrorisiert

Die Anspielung auf das Affären-Drama ihrer Mutter geht Jenny Frankhauser offensichtlich zu weit. Sie reagiert am Montag (06.02.) in ihrer Instagram-Story auf den flachen Pocher-Witz: „Schön, wenn man so gar keinen Plan hat und nicht checkt, dass dies ein sehr altes Video ist“, schimpft Frankhauser, die Iris Klein bei sich Zuhause aufgenommen hat.

Jenny Frankhauser teilte bei Instagram gegen Oliver Pocher aus und forderte: „Lass meine Mutter in Ruhe.“ © Instagram Jenny Frankhauser

Und weiter schreibt Frankhauser: „Aber hey, der Rubel muss rollen, nicht wahr, Oliver Pocher? Halte Dich verdammt nochmal da raus. Du hast so gar keinen Plan von Nichts! Lass meine Mutter in Ruhe.“

Erstmeldung 3.02. 2023: Erst konnte Jenny Frankhauser (30) die Gerüchte über die Affäre von dem Mann ihrer Mutter nicht glauben – Doch nun scheint sie ihre Meinung geändert zu haben. Peter Klein begleitete Lucas Cordalis mit nach Australien zum Dschungelcamp-Dreh. Er soll angeblich eine Affäre mit Yvonne Wolke (41) gehabt haben – der Begleiterin von Djamila Rowe (55). Yvonne selbst streitet es ab, in Australien mit Iris Mann Peter fremdgegangen zu sein. Jetzt kamen weitere Details ans Licht.

In ihrer Instagram Story verteidigte Jenny Frankhauser zunächst die Ehe ihrer Mutter. Doch dann kam ein überraschender Post, indem sie schrieb: „Habe die Story, dass ich das alles nicht glaube, nun gelöscht. Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück.“ Es stellt sich die Frage, um welche Fotos es sich dabei handelt. Denn zuletzt tauchte ein Video von Peter Klein (63) und Yvonne Wolke am Flughafen auf, an dem sich die beiden sehr gut zu verstehen scheinen.

Für die Tochter von Iris Klein ist die Situation „ein wahr gewordener Albtraum“

Außerdem schreibt die Tochter von Iris Klein auf Instagram: „Wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann.“ Doch die 30-Jährige nannte keine weiteren Details und ließ auch durchblicken, dass sie in Zukunft nichts mehr zu dem Thema posten wird: „Werde mich nun nie mehr dazu äußern. Es ist wie ein wahr gewordener Albtraum …“ Jetzt wurde ihre Mutter Iris nach einem Notarzteinsatz ins Krankenhaus gebracht. Bisher ist jedoch noch nicht bekannt, ob ihr Gesundheitszustand etwas mit dem Ehe-Drama zu tun hat.