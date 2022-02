„Lass mich bitte einfach in Ruhe“: Filip Pavlović platzt nach Dschungel-Flirt mit Tara der Kragen

Von: Claire Weiss

Filip Pavlovic teilt heftig gegen Tara Tabitha aus © Instagram/Filip Pavlovic & RTL

Im Dschungelcamp herrschte zwischen Filip Pavlovic und Tara Tabitha noch Flirtstimmung. Doch nun erteilt der neue Dschungelkönig der Österreicherin eine heftige Abfuhr. Und das ganz öffentlich auf Instagram.

Im Dschungelcamp sah es noch so aus, als könnte sich zwischen Filip Pavlovic (27) und Tara Tabitha etwas anbahnen. Immer wieder flirteten die beiden miteinander. Die Rothaarige suchte aktiv die Nähe ihres Konkurrenten. Doch er scheint ihre Gefühle nicht zu erwidern. Sehr öffentlich machte das der IBES-Sieger nun auf Instagram klar, wie tz.de berichtet.

Filip Pavlovic liest Tara Tabitha nach Dschungelcamp die Leviten

„Eigentlich wollte ich sowas gar nicht machen, weil‘s mir eigentlich egal ist“, beginnt Filip Pavlovic am Donnerstagnachmittag seine Instagram-Story. Seinen Standpunkt habe er eigentlich bereits klargemacht. „Ich habe ihr in der Show gesagt, dass es nichts wird, und bei Sonja und Daniel beim Wiedersehen habe ich gesagt, dass es nicht mehr als Freundschaft ist“, erklärt der neue Dschungelkönig.

Doch Tara Tabitha will scheinbar trotzdem nicht locker lassen. „Dass jetzt jedes Foto, jedes Video, jedes Interview, jedes Statement von mir handelt, kann ich nicht nachvollziehen und verstehen“, regt sich der 27-Jährige auf. Eigentlich dachte er, die beiden könnten dennoch befreundet sein. Doch auch das kann er sich mittlerweile nicht mehr vorstellen.

Im Dschungelcamp wurde noch geschmust © RTL

Filip Pavlovic gibt Tara Tabitha eine eiskalte Abfuhr

„Lass mich BITTE BITTE einfach in Ruhe“, appelliert er an die Verschmähte. Er versucht einen versöhnlichen Abschlus zu finden, bleibt dabei aber hart: „Ich wünsche dir weiterhin das Beste, aber lass mich doch endlich nicht mehr in deinen Themen teilhaben, danke!“

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Filip Pavlovic. Sein neuer Bekanntheitsgrad könnte ihn ganz schön reich machen. Denn dem TV-Star wittert ein Jahresgehalt von bis zu 500.000 Euro.