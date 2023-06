„Lasse los“: Jasmin Herren lässt Tattoo von totem Willi Herren überstechen

Jasmin Herren trug den Schriftzug „Willi“ für ihren verstorbenen Ehemann auf der Haut. Jetzt ließ die Reality-TV-Bekanntheit das Tattoo überstechen © Instagram / jasminherren78 & IMAGO / Future Image

Jasmin Herren hat ihre Fans via Instagram zu einem Besuch im Tattoostudio mitgenommen. Ihr Wunsch: Sie will das Tattoo für ihren verstorbenen Mann Willi überstechen lassen.

In ihrer Instagram-Story hat die Reality-TV-Bekanntheit Jasmin Herren (44) ihre Followern schon davon erzählt, dass sie endlich eine Veränderung angehen möchte, über die sie wohl schon länger nachgedacht hat. In einem Kölner Tattoostudio möchte sie sich eine ältere Tätowierung überstechen lassen.

Für Jasmin Herren ist das eine emotionale Angelegenheit. Das Tattoo, um das es geht, ist nämlich der Namenszug „Willi“, den sich die Entertainerin einst aus Liebe zu ihrem damaligen Ehemann Willi Herren (✝45) stechen ließ. Dieser verstarb im April 2021, und Jasmin Herren hatte lange mit den Nachwehen seines plötzlichen Todes zu kämpfen.

Doch nun ist sie bereit für Neues im Leben, kurbelt ihre Karriere wieder an und befindet sich in einer neuen Partnerschaft. „Ich habe lange überlegt, aber jetzt mache ich es einfach. Ich schließe mit meiner Vergangenheit komplett ab“ erklärt sie in der Story. Sie trage Willi in ihrem Herzen, wolle aber nicht jeden Tag schmerzhaft daran erinnert werden.

Schmetterling statt Namenszug

Dem Ergebnis hat sie einen eigenen Post auf ihrem Social-Media-Kanal gewidmet. Dort zeigt sie einige Fotos, von denen eines das ursprüngliche Tattoo zeigt. Auf den restlichen Bildern kann das Ergebnis begutachtet werden. Wo einst Willis Namenszug prangte, ist nun ein flatternder Schmetterling zu sehen.

Die Party-Sängerin schreibt dazu: „Wir müssen bereit sein, uns von dem zu lösen, was wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet!“ Außerdem bedankt sie sich bei dem Tattoostudio, welches das Cover-up umgesetzt hat. Nicht nur ist Jasmin Herren mit dem Tattoo zufrieden, sondern auch für die Empathie dankbar, die ihr bei ihrem Besuch entgegengebracht wurde. Verwendete Quellen: Instagram / jasminherren78