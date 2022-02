Nach Beziehungsende veröffentlicht Schlagerstar Ben Zucker nun emotionale Single

„Lasst uns das Geheimnis lüften“: Hinter Ben Zuckers neuer Single steckt ein gebrochenes Herz (Fotomontage) © Guido Kirchner/POOL/dpa/picture alliance & Screenshot Instagram

Ben Zucker ist nun schon seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Schlagerwelt. Sein Privatleben hält der Musiker weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus - hinter seiner neuen Single steckt jedoch ein gebrochenes Herz.

Berlin - Mit seinem Debütalbum „Na und?!“ wurde Ben Zucker (38) 2017 über Nacht zum gefeierten Musiker und ist seitdem fester Bestandteil der Schlagerwelt. Nach einem Auftritt in der von Florian Silbereisen moderierten Show „Schlagercountdown“ wurde der bis dato unbekannte Sänger schließlich sogar auf Platz 21 der iTunes-Charts katapultiert.

Klar also, dass die Fangemeinde des 38-Jährigen seit dem Aufstieg des Musikers in der Schlagerwelt über dessen Privatleben rätselt. Bis jetzt - denn wie Ben Zucker nun via Instagram verkündete, steckt hinter seiner neuen Single ein gebrochenes Herz. Extratipp.com* berichtet.

Schlagerstar Ben Zucker kündigt neue Single an

Fans von Ben Zucker können sich aktuell freuen. Denn wie der Sänger am 07. Februar via Instagram ankündigte, erscheint bald neue Musik - und zwar in Form der Single „Wie konnte das passieren?“. Um den Inhalt und die Entstehungsgeschichte des Songs macht der Musiker allerdings noch ein großes Geheimnis. Das einzige, was er verriet: „Es wird verdammt emotional und euch sicher sehr berühren“.

Da heißt es wohl: Taschentücher raus! Denn veröffentlicht wird die neue Single des Schlagerstars - wie soll es auch anders sein - passend zum Valentinstag, am 11. Februar.

Hinter Ben Zuckers neuer Single steckt ein gebrochenes Herz

Nach dem geheimnisvollen und emotionalen Post des Schlagersängers lässt sich somit nur erahnen, welche Geschichte hinter der angekündigten Single steckt. Doch der Titel legt nahe, dass der Inhalt des Songs etwas mit der Trennung von Ben Zucker und seiner Ex-Freundin zu tun hat.

Denn wie der Musiker vor Kurzem der Bild-Zeitung verriet, hat er sich gerade frisch getrennt. Doch dann endete es plötzlich. Der Grund: sie wollte Karriere machen und hatte ebenfalls in die Musikbranche gedrängt. Daran sei die Beziehung schließlich zerbrochen. „Das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe das alles mit mir allein ausgetragen. Jetzt ist es an der Zeit, damit abzuschließen“, gab Ben Zucker in dem Interview mit der Zeitung zu.

Nun scheint der Sänger seinen Schmerz musikalisch aufgearbeitet zu haben - und hilft somit vielleicht auch anderen Menschen, die aktuell Ähnliches durchmachen. *Extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.