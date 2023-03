Laura Maria lässt Baby in normaler Bettwäsche ohne Schlafsack schlafen

Für die Influencerin Laura Maria Rypa ist das Mama-Sein noch ganz neu, denn sie ist Anfang Januar zum ersten Mal Mutter geworden. Im Internet wird sie heftig kritisiert.

Am 8. Januar 2023 sind Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (27) Eltern geworden. Sechs Wochen zu früh und unter extremen Schmerzen brachte die Bloggerin ihren Sohn Leano Romeo auf die Welt. Laut Stern.de hatte sie in einer Instagram-Story über die schwere Geburt berichtet, dass während der Entbindung starker Druck auf ihren Bauch ausgeübt werden musste.

Laura Maria Rypa beschrieb das so:. „Ich dachte wirklich in dem Moment: Ich sterbe!“ Nach der Geburt musste ihr Sohn noch zwei Wochen auf der Intensivstation verbringen. Nun ist Leandro allerdings schon lange zu Hause, und Laura zeigt viele Fotos aus ihrem neuen Alltag mit ihrem Schatz. Viele ihrer fast 800.000 Follower freuen sich mit ihr und gratulieren ihr zu ihrem Glück.Allerdings wird sie auch mit einem weniger schönen Phänomen konfrontiert: dem sogenannten Mom-Bashing.

Egal, welche Einblicke in ihr Elterndasein sie auf Instagram zeigt, sie erntet dafür Kritik. Das geschieht oft in Form von „gutgemeinten“ Ratschlägen oder gehässigen Kommentaren. „Ich würde aber den Kopf festhalten“, schreibt eine Nutzerin zu einem Selfie, das Laura mit ihrem Säugling auf dem Arm zeigt. Andere wieder meinen, sie solle das Kind nicht unter den Armen hochheben und in einer Trage keinesfalls Strampler anziehen. Auch der Umstand, dass sie oft makellos gestylt ist, stößt einige sauer auf.

„Er mag es wirklich überhaupt nicht“

Wie geht Laura Maria Rypa mit diesem Dauerbeschuss an Belehrungen um? Vielleicht hat sie deshalb auch eher verhalten auf die jüngste Kritik reagiert. „Schläft Leano nicht im Schlafsack?“, wollte eine Person in einer Instagram-Fragerunde wissen. Die Neu-Mama antwortete: „Nee, er mag es wirklich überhaupt nicht!“ Zwar habe sie schon versucht, ihn im Schlafsack ins Bettchen zu legen, aber damit keinen Erfolg gehabt. Deshalb habe ihr Baby zum Schlafen ein eigenes Kissen und eine Decke.

Die meisten Eltern sollten sich darüber im Klaren sein, dass Säuglinge in Rückenlage im eigenen Bettchen und lieber im Schlafsack statt mit Kissen und Decke schlafen sollten. So lassen sich eine Überhitzung oder die versehentliche Bedeckung der Atemwege am besten verhindern. Was Eltern aber tun können, wenn ihr Baby sich in einem Schlafsack unwohl fühlt oder und nicht in den Schlaf findet, ist hingegen wenig bekannt. Hier können im Zweifelsfall ausgebildete Experten für sicheren Kinderschlaf aber hilfreichere Lösungen bieten als Instagram-Kommentare.