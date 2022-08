Babybauch ist schon 30 cm groß: Laura Maria Rypa präsentiert stolz ihre Kugel

Laura Maria Rypa zeigt auf Instagram ihren Babybauch. © Screenshots Instagram/lauramaria.rpa

Influencerin Laura Maria Rypa ist zum ersten Mal schwanger und hält ihre Instagram-Follower auf dem Laufenden: Ihre Babykugel ist bereits um 30 cm gewachsen.

Köln – Endlich kann Influencerin Laura Maria Rypa (26) wieder alles aus ihrem Alltag mit ihren Followern teilen. Vergangene Woche ließ sie nämlich die Bombe platzen: On-Off-Freund Pietro Lombardi (30) und die 26-Jährige erwarten ihr erstes Baby. Während es für den DSDS-Star das zweite Kind ist – denn mit Ex-Frau Sarah Engels hat der 30-Jährige ja bereits den 7-jährigen Alessio – durchlebt Laura die erste Schwangerschaft. Und daran sollen ihre über 600.000 Anhänger via Instagram natürlich teilhaben.

In einer Fragerunde beantwortete das junge Paar bereits gemeinsam allerhand Fragen zur Schwangerschaft, aber Lauras Follower wollen noch mehr wissen. Vor allem interessiert sie, wie der Bauch der hübschen Blondine nun aussieht. Und tatsächlich tut sich da bereits etwas, so Laura via Instagram-Story, während sie in einem weißen Crop-Top und einer kurzen Strickshorts vor dem Spiegel posiert. Von vorne sehe man noch keine Veränderung, aber für ihre Verhältnisse sei es seitlich schon sichtbar, erklärt die Influencerin, während sie ihre kleine Bauchwölbung präsentiert. Ihr Bauchumfang habe sich bereits um 30 cm vergrößert.

Schwangerschaftsbeschwerden machen der werdenden Mutter zu schaffen

Laura Maria scheint mächtig stolz auf ihre kleine Babykugel zu sein und gibt aber zu, dass ihr die Schwangerschaftsbegleiterscheinungen zu schaffen machen. Die 26-Jährige wünsche jeder Frau eine symptomfreie Schwangerschaft, hoffe aber unter ihren Followern auf Gleichgesinnte, die ihr hilfreiche Tipps gegen die Beschwerden geben könnten. Besonders schlimm sei für die werdende Mutter die ständige Müdigkeit, die sie kaum länger als acht Stunden wach bleiben lasse. Außerdem halte die andauernde Übelkeit die Fitnessbegeisterte vom Sport ab.

An Appetitlosigkeit leidet die 26-Jährige dafür aber nicht. Stattdessen überkommen Laura regelrechte Schwangerschaftsgelüste, so die werdende Mutter. Vor allem Wackelpudding und Zwieback mit Kokosraspeln haben es der Influencerin aktuell angetan. Rypa hofft aber, dass die Übelkeit bald ein Ende nimmt und sie so wieder die Chance habe, aktiver zu werden. Da drücken wir die Daumen, denn eines ist ja sicher – der Bauchumfang wird nicht weniger.