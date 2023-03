Laura Maria Rypa erzürnt die „Mama-Mafia“ mit Söhnchen-Posting

Laura Maria ist ganz verliebt in ihren kleinen Sohn Leona, der mittlerweile schon ganz schön groß geworden ist. Doch jetzt erntet die frischgebackene Mama Kritik, nachdem sie ein paar süße Baby-Fotos teilte.

Ihr Baby ist ganz schön groß geworden! Laura Maria Rypa (27) hat einen süßen Mutter-Sohn-Schnappschuss auf Social Media geteilt. Doch viele Fans haben an den niedlichen Fotos etwas auszusetzen und kritisieren die frischgebackene Mama auf Instagram. Der kleine Leano wurde vor rund zwei Monaten geboren. Nachdem ihr kleiner Sohn das Licht der Welt erblickt hatte, herrschte zunächst Funkstille von Influencer Laura und ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30). Mittlerweile teilt die 27-Jährige aber wieder regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben.

Vor kurzem verriet der DSDS-Juror seinen Fans, dass sein Erstgeborener, Alessio, ganz verrückt nach seinem sieben Jahre jüngeren Bruder ist. Auch Mama Laura ist ganz verliebt in ihren Sohn und würde den Kleinen am liebsten den ganzen Tag im Arm halten. Dabei ist das inzwischen kein leichtes Unterfangen mehr, denn Leano ist ganz schön groß geworden. „Er wächst so schnell“, musste Laura kürzlich feststellen. Zum Beweis teilte sie zwei Selfies von sich, auf denen sie ihr Baby auf dem Arm hat. Doch etliche Fans kritisierten Laura nach den süßen Baby-Fotos.

Laura Maria Rypa reagiert auf Vorwürfe: „Ja, will cool sein“

„Ich würde lieber Köpfchen halten von dem Kleinen, statt Fotos posten“, kritisierte eine Userin unter Lauras Instagram-Beitrag, da Kinder in seinem Alter ihren Kopf noch nicht selbstständig aufrecht halten könnten. Auch andere Fans kritisieren die Influencerin dafür, wie sie ihr Kind auf den Fotos im Arm hat. Und: „Warum hebst du eigentlich NIE seinen Kopf? Nur um ein cooles Bild hinzubekommen, oder was?“, kritisierte ein anderer Follower. „Es ist doch nur eine Momentaufnahme, meine Güte. ‚Mama Polizei‘ schlimmste Mafia“, nahm eine Userin Laura in den Schutz.

Der 27-Jährigen scheint der Gegenwind der „Mama-Mafia“ nicht viel auszumachen. „Ja, will cool sein“, schrieb die junge Mama sarkastisch unter einen der kritischen Kommentare.