Laura Maria Rypa im Krankenhaus: Angst vor Frühgeburt bei Pietros Freundin

Laura Maria Rypa musste wegen Wehen ins Krankenhaus. Doch der eigentliche Geburtstermin ist erst im Februar kommenden Jahres.

Köln – Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (26) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – doch nun musste die werdende Mutter am Samstag ins Krankenhaus. Der Sohn der 26-Jährigen sollte eigentlich erst am Anfang des nächsten Jahres auf die Welt kommen, doch Laura spürte bereits erste Wehen und liegt deshalb immer noch in der Klinik. Die letzten Monate teilte sie gerne ihren immer weiterwachsenden Bauch mit ihren Fans auf Instagram – und hält diese auch vom Krankenbett aus auf dem neuesten Stand.

Die Influencerin postete bereits am Samstagnachmittag in ihrer Instagram Story: „Und zwar war ich bei einer Routineuntersuchung bei meiner Frauenärztin und die hat festgestellt, dass ich eine Gebärmutterhalsverkürzung habe. Bei mir liegt der Wert zwischen 1,6 und 2,3 oder 2,4. Normal liegt ja der Gebärmutterhals bei 3,5.“ Daher ist die werdende Mutter nun sehr besorgt. Laura erklärt weiter: „Das ist jetzt bei mir noch viel zu früh, das Kind jetzt zu bekommen. Überlebenschancen und so wäre schon da. Aber es ist noch definitiv zu früh. Weil ich auch schon Wehen habe und das sollte auch noch nicht der Fall sein.“

Die Schwangere wird jetzt im Krankenhaus behandelt

Die Schwangere muss weiterhin im Bett liegen und hat eine Kortisonspritze bekommen: „Das Ganze kriege ich dann nochmal in 24 Stunden und dann habe ich Medikamente gegen die Wehen bekommen, dass sich das Ganze einfach beruhigt. Vielleicht wird dann noch ein Ring eingesetzt, um alles ein bisschen zu entlasten. Damit das Kind so lange es geht drinnen bleibt.“ Doch die Sorge bleibt, wie sie in ihrer Instagram Story am Sonntag erzählt: „Ich bin jetzt in der 30. Schwangerschaftswoche. Der Kleine sollte laut ET Mitte Februar kommen … deshalb wäre es jetzt noch zu früh.“