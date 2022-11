Früher Anwaltsfachkraft: Pietro Lombardis Verlobte Laura vermisst ihren Job

Laura-Maria ist mittlerweile als Influencerin tätig. © Instagram/Laura-Maria Rypa

Viele Menschen würden ihren Bürojob gerne an den Nagel hängen. Laura Maria Rypa dagegen trauert ihrer Tätigkeit als Rechtsanwaltsfachangestellte hinterher.

Wer hätte das gedacht: Laura Maria Rypa (26) gesteht ihren Instagram-Followern, dass sie ihren alten Beruf manchmal vermisst. Bevor die Verlobte von Pietro Lombardi (30) ihren Durchbruch als Influencerin schaffte, arbeitete sie ganz bodenständig in einem Büro und verdiente ihr Geld als Rechtsanwaltsfachangestellte. Damit ist seit einiger Zeit Schluss: Statt Akten zu ordnen und Telefonate zu führen, macht die blonde Schönheit nun Werbung auf Instagram und lässt die Fans an ihrem Leben teilhaben.

Allerdings trauert sie ihrer alten Tätigkeit manchmal hinterher. Das verriet Laura ihren Fans nun bei einer Frage-Antwort-Runde. „[Ich] sage so oft zu Pi, dass ich meinen alten Job schon krass vermisse“, enthüllte sie. Doch was hat Laura eigentlich so sehr an ihrem Job als Anwaltsfachkraft begeistert? „Ich liebe Ordnung und alles, was dazu gehört“, verriet sie. Die Wahl-Düsseldorferin habe großen Spaß daran, Dinge zu strukturieren und zu organisieren. „Irgendwie komme ich dabei auch richtig zur Ruhe“, erklärte sie. Aus diesem Grund erledige sie auch gerne den Papierkram von Pietro. Der Sänger wiederum ist bestimmt dankbar dafür, dass ihm seine Verlobte diese Aufgaben abnimmt.

Laura Maria Rypa konzentriert sich aufs „Mamasein“

Muss man jetzt befürchten, dass Laura ihre Tätigkeit als Influencerin an den Nagel hängt und zurück ins Anwaltsbüro kehrt? Die 26-Jährige beruhigte ihre Fans, dass es dazu nicht kommen wird. „Das, was ich jetzt mache, liebe ich auch“, versicherte sie. Derzeit hat Laura außerdem genug um die Ohren: Sie und Pietro erwarten zusammen ein Baby. „Erstmal konzentriere ich mich bald aufs Mamasein“, erklärte sie.

Auf Instagram hält Laura ihre über 700.000 Follower regelmäßig mit Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. In ihrer aktuellen Story teilte sie ein Bild ihrer Babykugel und reagierte auf den Kommentar eines Fans, dass ihr Bauch in den letzten Tagen ordentlich gewachsen sei. „Habe das Gefühl, mein Bauch kriegt richtige Schübe“, stimmte sie zu.